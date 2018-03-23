【日盛投顧】中美貿易戰升溫，台股跌破季線

◆盤勢分析

1. 川普簽署中國貿易關稅，美國四大指數重挫超過 2%，周五晨間亞洲全面跳空低開，台股早盤開後震盪下跌，盤中最低下跌至 10,758 點，再度失守、月季線。但隨即指數逐漸回，終場跌幅收斂，收盤指數下跌 182.51 點，下跌 1.66%，收在 11,823 點，成交金額微減至 1,460.1 億元。OTC 指數連續兩日下挫，收盤下跌 1.87%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：指數跳空跌破月、季線，但 K 線收長下影線，多方仍有抵抗力道。

(2) 量能：周五成交量微幅量縮，後續仍以價跌量縮、價漲量增為宜。

(3) 技術指標：9 日 KD 呈現死亡交叉，且周 KD 仍為偏多趨勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 105.94 億元；外資 - 60.32 億元、投信 - 6.93 億元、自營 - 38.69 億元。

個股普遍下跌，生技、顯卡逆勢走揚

1. 電子類股

顯示卡：

受惠於挖礦與電競相關需求持續增溫，顯卡廠商 6150 撼訊擬將私募 2 千萬股，股價連續兩天上漲，再創波段新高；帶動二線主機板 3515 華擎、2399 映泰股價盤中震盪上揚。

2. 非電子類股

(1) 工具機：

2049 上銀公布 2017 年 EPS9.77 元，創歷史次高水準，周五全日維持紅盤；同業 1597 直得 2018 年營收持續成長，市場樂觀預期今年每股獲利將由 6 元起跳，盤中股價一度接近漲停。

(2) 百貨：

2911 麗嬰房公布 17 年 EPS 2.08 元，終止連續四年的虧損，公司將配息 0.5 元，股價強勢走高近 5%；同族群 2915 潤泰新早盤資金進入，尾盤量出收高。

(3) 生技醫材：

醫材大廠 4103 百略挾被購併題材，追價買盤積極，股價站上一年半新高。此外，4144 康聯 - KY 去年每股盈餘 3.2 元，擬配息 1 元，近日股價一路竄高，周五收盤漲停站上 1 年新高；帶動 1781 合世爆量漲停。