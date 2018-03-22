上銀去年賺近1個股本 每股賺9.77元

上銀科技 (2049-TW) 去年受惠工具機產業需求熱絡，全年營收寫新猷、達 211.65 億元，獲利也創 2012 年以來新高，稅後純益達 27.38 億元，全年賺將近 1 個股本，每股稅後純益 9.77 元，較 2016 年大增超過 1 倍之多。上銀董事會並通過擬每股配發現金股利 3.5 元，現金殖利率約 0.91%。

上銀去年全年營收 211.65 億元，年增 31.31%，毛利率 35.83%，年增 2.94 個百分點，營益率 15.81%，年增 6.81 個百分點；稅後純益 27.38 億元，年增 106.36%，每股稅後純益 9.77 元，較 2016 年大增逾 1 倍。

上銀去年第 4 季合併營收 61.48 億元，季增 9.52%，年增 34.75%，改寫單季營收新高，毛利率 39.18%，季增 2.86 個百分點，年增 7.93 個百分點，營益率 19.77%，季增 2.64 個百分點，年增 12.29 個百分點；稅後純益 8.46 億元，季減 5.8%，年增 83.25%，每股稅後純益 3.02 元。

上銀去年受惠工具機產業需求熱絡，從去年 3 月起，每月營收均改寫歷史新高紀錄，全年合併營收也再寫新猷，而在毛利率與營益率均獲得提升下，帶動上銀獲利攀 6 年來高點。

上銀董事會並通過擬每股配發現金股利 3.5 元，配息率 35.82%，若以今日收盤價 385 元計算，現金殖利率約 0.91%，此外，上銀董事會也決議盈餘轉增資發行新股，共發行約 840.47 萬股，原股東每千股無償配發 30 股。

