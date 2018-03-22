法人估卜蜂首季為谷底 今年營運有機會持續成長

近期中美貿易保護關稅恐再起，卜蜂 (1215) 董事長鄭武樾表示，若中國跟美國貿易大戰開打，大宗物資黃小玉價格恐將下滑；而今年第一季因豬價下滑，法人估卜蜂首季營運恐不如去年同期；至於去年每股盈餘 5.35 元，若以前一年度股利配發率約 65% 來推估，法人估卜蜂股利每股有機會達 3.5 元。至於今年營運仍有機會成長。卜蜂去年營收、獲利及每股盈餘都創下新高，其中營收 198.65 億元，年成長 9.31%；稅後盈餘 14.77 億元，年成長 14.6%，每股盈餘 5.35 元，同創上市以來新高。



至於今年第一季豬肉價格表現較疲軟，但肉雞價格維持高檔，法人預期今年第一季營運及豬價都可望是谷底。而第二季因有清明節因素，預期豬價有機會回溫。不過第二季是肉品淡季，營運好轉恐須等下半年。



此外，卜蜂因應高雄及台中飼料廠產能滿載，加上響應政府農畜牧業科技化、現代化發展政策，已於 2017 年在雲林縣斗六雲林科技工業區投資 9 億元購入約 1.61 萬坪土地，將分階段建廠，其中第一期將投資 7 億元興建一座世界最先進高科技、自動化及無藥物添加飼料廠，初期產能年產量約 24 萬公噸，規劃設計年產量約 48 萬公噸。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』