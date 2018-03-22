美國Insilico Medicine在台灣成立亞洲A.I.研發中心

宣布新研究成果並攜手生技中心、資策會、撼訊科技 培育 AI 數位健康人才

台北 2018 年 3 月 22 日電 / 美通社 / -- 人工智慧 (AI) 2030 年將貢獻全球經濟 15.7 兆美元，而區塊鏈 2027 年對全球經濟貢獻也有 4 千億美元，特別運用在生醫產業發展，勢不可擋。當前最大商機 AI 與區塊鏈，未來會如何大整合? 位居美國巴爾的摩的一家專注於藥物發現、生技發展、老化和年齡相關疾病研究的全球人工智慧和區塊鏈技術領導廠商，被知名創投研究機構 CB Insights 譽為 2018 全球 AI 人工智慧百強公司，同時也被 NVIDIA 黃仁勳指為最具社會影響力的全球 5 大人工智慧公司 Insilico Medicine，今(21 日) 宣布子公司「台灣英科智能」與「亞洲第一座 AI 研發基地」正式在台成立。



Insilico Taiwan 英科智能亞州 AI 研發基地成立記者會嘉賓雲集。

Insilico Taiwan 台灣英科智能公司未來將專注於『生成對抗網路（GAN）』的開發和驗證服務，加強藥物化學的應用的深度學習，並持續與亞洲生技、製藥和皮膚護理大廠密切合作。鑒於台灣產業界對 AI 人才求才若渴，台灣英科智能首波行動即與生技中心、資策會、撼訊科技共組合作聯盟，進行「A.I. 數位健康人才培育計畫」，共同開發的 AI 生醫、區塊鏈、大數據相關系列課程，主要在整合資通訊與生醫跨域人才，加速習得人工智慧技術與藥物開發時程，有效降低高額研發成本風險，以將人工智慧技術深耕台灣。

現場共吸引近百位包含 AI、生技醫療、資通科技、創投等重量級人士出席這波未來 AI 數位健康加速列車，包含經濟部中小企業處副處長胡貝蒂、生技中心執行長吳忠勳、資策會數位教育研究所副所長楊梓青、中央研究院化學研究所所長陳玉如、撼訊科技總經理陳劍威、臺北醫學大學國際生醫產學聯盟執行長徐明寬等，以及 Insilico Medicine 英科智能美國總公司扎沃隆科夫博士與生技中心產業發展處處長黃玉華博士進行「全球 AI 數位健康與區塊鏈整合大趨勢」高峰座談，一起見證台灣 AI 生醫產業發展最重要性的歷史一刻。

經濟部中小企業處處長胡貝蒂表示，經濟部長年支持生技育成中心，給予企業創業創新育成的支援，這次的 Insilico 順利進駐南港生技育成中心，就是生醫結合育成中心資源的最佳典範，相信藉由 Insilico 在 AI 生醫方面的專長與遠見，結合台灣育成中心的資源與協助，將引領台灣開創亞洲生醫產業新紀元。

財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳指出，生技中心去年與 Insilico Medicine 完成的合作案，是台灣首度運用 AI 技術進行候選藥物篩選及結構設計，讓台灣的生醫研發團隊與國際 AI 團隊成功地結合雙方的能量與專長進行前瞻性藥物開發的研發合作。我相信台灣生醫人才的優秀素質與扎實的訓練，加上台灣堅強的 ICT 基礎，是促使 Insilico Medicine 來台設立亞洲研發中心，就近掌握亞洲生醫大商機的主因。

Insilico Medicine 英科智能美國總公司執行長扎沃隆科夫 (Alex Zhavoronkov) 博士表示，我們很高興「亞洲第一座 AI 研發基地」正式在台成立，由於台灣有豐富的醫藥與生技人才，以及強大的藥物研發基礎與垂直整合能力，這些能量將有助於我們加速全球生技製藥產業的蓬勃發展。也非常感謝生技中心近來在 AI 生技應用的支持與緊密合作。

扎沃隆科夫博士指出，AI 能協助生醫產業發展項目，包括新藥開發、醫材研發甚至是分子檢測、基因、精準醫療等，透過 AI 導入預估能將原本藥品研發從一般 10-20 年縮短至 3-5 年，並可精準比對病因，提高藥品開發的成功率。此外，原有化學合成衍生的廢棄毒害物質所導致的環保議題，以及傳統動物實驗所造成的動保人道議題，也可有機會大大的降低甚至排除，而透過運用『區塊鏈（Blockchain）』技術，也能提升藥物研發及病因資料收集的資訊保密防治。

Insilico Taiwan 台灣英科智能公司執行長康亞圖 (Artur Kadurin) 說明，很高興能來到台灣組建 AI 深度學習團隊，整合發展符合當地藥物發現的生態體系，台灣過去一直在資通訊領域領先全球，相信這樣的合作基礎，將有助加速未來台灣與亞洲生技製藥業再創未來奇蹟。台灣英科智能未來在台研發中心將提供五項主要技術服務，包含人工智慧於藥物與生物標記之研發應用、新一代化學結構重建之網絡生成、深層特徵萃取之路徑分析、深度學習基本化學結構之評比引擎、強化學習與預測 " 配體 - 蛋白質交互作用等，深耕亞洲市場並發揮其在人工智慧技術及生醫上的專業。

康亞圖補充說，台灣在這一波人工智慧數位轉型的浪潮中，除了擁有中醫領域的傳統醫學優勢外，在西方醫學亦有優良技術及知識，如透過人工智慧於藥物發現及研發（AI for drug discovery/design）、學術研究代理（Agent Research）、區塊鏈（Blockchain）結合，如運用 AI 的優越運算技術，加上產、官、學、研資源共同傾入，必然能將 AI 結合生醫發揚光大，將台灣產業再推往另一高峰，創造雙贏局面。

人工智慧結合生醫產業，近年來在全球生物科技發展扮演著重要角色，成為各國爭相發展的技術重要關鍵。相信台灣英科智能的 AI 藥物研發基地進駐南港軟體園區後，在與法人單位及生醫產業加速密切合作，可為全人類福祉做出更大貢獻，同時，也可為台灣醫藥生技產業，提供數位化的研發技術服務，協助生醫產業導入創新的元素，使台灣成為亞洲首席 AI 人工智慧結合生醫產業的代表地。

關於 Insilico Medicine 英科智能

美國人工智慧技術公司 Insilico 醫藥公司，2017 年被 NVIDIA 黃仁勳列為全球前五大對未來人類最具影響力的公司之一，2018 年更被美國知名創投研究機構 CB Insights 譽為 2018 全球 AI 人工智慧百強公司。Insilico 位居美國巴爾的摩約翰霍普金斯大學東校區新興技術中心，為目前全球人工智能和區塊鏈技術領導廠商，現於比利時、俄羅斯和英國均設有研發資源中心。專長優勢於利用基因組學、大數據分析和深度學習方面等技術進行新藥研發，以及老齡化與年齡相關疾病的藥物研發與再利用。

Insilico 公司名稱為 in silico 之合體字，意指「在矽之中」，也就是「進行於電腦中，或是經由電腦模擬」之意，此用語是衍生自另外兩個在生物學上常用的片語：in vivo（生物活體內）及 in vitro（生物活體外）。Insilico 率先全球運用『生成對抗網路』（Generative Adversarial Network,GAN）、再深度強化學習（reinforcement learning）生成出具有特定特性的新分子結構，同時是全球第一家應用『生成對抗網路』，以生成具有特定參數的新分子結構在 Oncotarget 及 Molecular Pharmaceutics 上發表開創性論文的公司。專研於癌症、帕金森病、老年性痴呆、漸凍人、糖尿病、肌肉減少症和衰老等新藥開發計劃。人工智慧醫藥新兵 Insilico 其 Pharma.AI 部門，目前為全球的生技、製藥和皮膚護理大廠的合作研發夥伴，並為許多國家政府與基金會提供先進的人工智慧學習服務。

更多訊息：https://www.youtube.com/watch?v=l62jlwgL3v8

圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20180322/2086534-1