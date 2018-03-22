恆騰(00136-HK)業績飆升21倍 2018年走出自有社區

恆騰網絡(00136-HK)今日公佈2017年度業績。其業績表現凌厲,錄得收益約人民幣2.26億元，較2016年度升131%，應佔溢利大幅上升至人民幣9622萬元，較上年飆升約21倍。集團首席財務官潘大榮解釋稱其升幅較大不排除2016年基數較低的因素。但是綜合來看，恆騰順勢發展，前景可觀。他認為：“十三五期間中國會推出100個智慧城市試點，這對於恆騰網絡來講是一個很好的機遇。”

恆騰董事會主席兼執行董事徐文生表示恆騰網絡開發任何方面的業務，首先都是利用恆大的資源，現時恆大自有物業和社區資源能為恆騰網絡社區業務帶來優勢。他同時表示：“今年恆騰已經在探索，走出我們的自有社區，為其它的社區提供相類似的服務。相信我們今年在這方面一定會取得一定的成效。但短期內相對我們自身社區，其所佔的比例可能依舊較低。”

另外，公司秘書方家俊介紹恆騰業務時稱其核心業務分為三大類，分別為互聯網社區服務、互聯網家具及互聯網材料物流。其中，互聯網材料物流於2017年下半年推出，上線四個月便實現收入3667萬元人民幣，成為集團主營業務中表現最突出的板塊。

文：孫鑫淼

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