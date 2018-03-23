特朗普簽署備忘錄 將向600億美元中國貨品徵收關稅

美國總統特朗普簽署備忘錄，公布按301貿易條款，對中國總值600億美元的入口產品加徵關稅，及對中資企業對美國投資設置限制。

特朗普表示，美國對中國的貿易逆差已經失控，美國每年的全球貿易逆差有8000億美元，中國佔5000億美元，超過一半，是世上最龐大的貿易逆差，令到美國大量職位流失，他要求中國削減1000億美元順差。

他表示，曾經與國家主席習近平及中國代表磋商紓緩貿易逆差的措施，但無成效。不過他又說，中國仍然是朋友，他尊重中國國家主席習近平，他與習近平的關係很好。

美國針對中國的「301」調查發現，中國只讓美國公司有限度地進入市場，強迫美國公司轉移科技技術，令美國企業受到不公平待遇，除了關稅措施，美方還會限制中國投資。

貿易代表署將在15天內提出徵收關稅的清單，而財政部將在60天內，研究如何限制中國企業收購與投資在美國特定的戰略產業。

在北京，商務部聲言，絕不坐視合法權益受到損害，會堅決捍衛自身合法權益；外交部發言人華春瑩說，中方完全不能接受美方所謂的“中國經濟侵略”說法，指中美貿易不平衡其中一個原因，是美國對華出口管制政策，中國是美國飛機和大豆的第一大出口市場，而中國對美國出口大多數是美國沒有比較優勢也不生產的產品，在貿易要追求完全對等是不現實，也是毫無道理；消息指，一旦美國設限，中方將對美國飛機及大豆實施反制措施。

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