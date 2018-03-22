【豐銀投顧】貿易戰開打真的對台灣不利？

◆盤勢分析

準會果然完全如同我們的預測，沒有什麼驚人之舉，雖然美股並沒有因此大漲，但台股今天上半場，也就是盤中馬上大漲百點。顯見真如筆者昨日所說:「通膨並非洪水猛獸」！但為何今天盤中大跌？有二大主因。一為中國人行意外的跟著美國升息，另一就是市場擔憂美國明天真的向中國宣戰 (貿易戰)。前幾天我們說過，美國並不是真的惡霸，而是中國雖然嘴巴總說全球貿易自由化，但這句話的涵意是:「在中國以外的地方大家要平等往來，但來到中國就是我說了算」。這種不公平的貿易環境讓美國再也無法忍受，加上一年被中國賺走近 4000 億美元的貿易逆差，美國當然忍無可忍。

然而美國真的對中國貿易戰的話，台灣就一定是利空嗎？倒也未必。因為只要美中貿易一開打的話，美國將會轉而向台灣下大量的訂單，而且也會要求一定要在台灣本土製造，並在台灣裝櫃上船直達來美，如果有少數台灣商人接到訂單，還是交給中國工廠來製造加工的話，美國將會把這批貨算作是中國產品，並提高百分之 120 的關稅，此舉將會引動部份的台商從中國撤離，只要有少部份的台商因此回流台灣設廠，那台灣的經濟豈不受惠？試想，如果蘋果不向富士康下單，而要求是要在台灣的鴻海設生產線組裝，那台灣還能不受惠嗎？

雖然台灣被捲入了美中貿易大戰，但這也代表台灣不會被邊緣化。美國之前通過「台灣旅行法」讓中國生氣跳腳，投資人不妨觀察美國的因應之道，今年 6 月在台北內湖新建完成的 A.I.T.(美國在台協會) 辨公大廈的完成並舉行開幕典禮，筆者預測應該是由美國國務院的國務卿本人親自來台，也許還有可能是副總統彭斯，那就要看中國對此的反對的激烈程度來決定，如果是非常激烈的話，那應該就是由美國副總統來成為，代表美國來台祝賀團的領導，若真是如此，那對台股未必是一件壞事！

豐銀投顧 李世新 分析師

