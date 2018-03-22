【運達投顧】買點不會太多，錯過你會懊悔

◆盤勢分析

聯準會確認升息後全球股市大幅震盪，昨天跟大家解釋過，央行升息代表景氣回溫加速，沒有任何一家央行會用升息來搞垮股市，但是，短線上受到債券殖利率攀升的影響，會有資金上的恐慌，一旦企業開始公佈成長的利多訊息股市就會恢復正常的漲勢。

今天的大盤開高走低留了長長的上引線，且爆出了 1400 億元的新大量，如果只看一天的行情確實滿令人擔心的，但是，時間拉長來看台股就是走區間盤整格局，一遇到拉回就有買盤做進場，想要回測月均線都碰不到，指數走橫盤類股表現差異非常大，今天的上市櫃漲停板家數高達 19 家，跌停板家數也有 6 家，市場資金流動速度非常快，一個不小心就會住進短線上的套房，當然，也因為現在的股市交易非常熱絡肯漲也肯跌，如果抓對主流族群獲利也是非常可觀。從三月初開始跟大家談的漲價題材，我們鎖定了被動元件個股來做操作，2327 國巨今天再創新高，股價已經突破了 500 元的整數關卡，大家認為他在軋融券，其實，他是在軋法人借券的空單，只要這些空單不做回補，多頭就不會停止。3090 日電貿公佈了去年獲利繳出歷史新高的成績單，也確認了今年將配發 3.2 元的股利，激勵今天股價再創新高，從我們推薦開始整體獲利已經超過了五成已上，只要被動元件漲價趨勢沒有改變，通路商的營收不會有太大變化，但是，毛利卻會大幅成長，只要利差還在今年的獲利都還有成長空間。生技族群今天算是跌幅較重的族群，但是，中國將敞開生技大門吸引外資進入，對於生技股來說是非常大的利多加持，尤其是台灣的生技產業多年來市場願意給的本益比都太低，只有識貨的外資開始收購台灣的生技醫療個股，4103 百略已被大摩以溢價 17% 的幅度收購今天股價漲停鎖死，收購題材如果持續延燒下去，台股的本益比也會開始拉升上來，這絕對是好事，也是支持台股能夠成為世界最強市場的理由。

操作是有節奏與方法在進行，台股今年的成長率會優於去年，外資對於台股的評價也會有所調整，有許多大型企業轉向中國掛牌台灣對於台灣母公司是很大的利多激勵，還有併購案頻頻出現，都預告了台股的價值已經被低估，短線上雖然受到市場信心的影響而震盪，但是，外資手握的千億資金都還沒進場，短空長多格局只要找對標的都有錢可以賺，重要的還是你的操作模式跟方法，如果你有操作上的問題，都歡迎加入我們『風行操盤室』LINE 來與我們一同互動分享!

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

