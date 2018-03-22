Fed升息、貿易戰疑慮加劇 道瓊期指一度跌逾170點

美國聯準會 (Fed) 宣布升息 1 碼，加上市場對貿易戰的擔憂加劇，週四 (22 日) 美股盤前交易中，指數期貨走跌，道瓊期指一度跌逾 170 點。

台北時間週四晚間 7 點 33 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指大跌 171 點 (0.69%)，標普 500 期指下跌 0.63%，那斯達克期指下跌 1.04%。

根據 CNBC 報導，Fed 於美東時間 21 日下午 2 點 (台北時間 22 日凌晨 2 點)，宣布升息 1 碼，聯邦資金利率目標區間，從 1.25%-1.5%，升至 1.5%-1.75%，一如市場預期。

Fed 預期，2018 年將再升息 2 次，顯示對政府減稅、擴大支出，藉以刺激經濟成長、拉抬通膨的作法，抱持信心。

Fed 稱，多年未達目標值 (2%) 的通膨率，在近期經濟成長動能轉強的情況下，終將走高。

Fed 預測，2018 年美國經濟成長率可達 2.7%，高於去年 12 月的預測值 (2.5%)；2019 年經濟成長率，也從 2.1%，上修至 2.4%。

美國總統川普打算於美東時間週四，就智慧財產權侵權行為，宣布對中國商品課徵約 500 億美元關稅，貿易戰一觸即發。