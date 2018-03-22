世貿組織要求美國糾正對華反補貼違規措施

新華社3月22日消息，世界貿易組織21日發布報告指出，盡管美方在2014年世貿組織裁定其部分對華反補貼措施違規後進行了修改，但仍未完全糾正其違規做法，修改後的措施仍不符合世貿組織《補貼與反補貼措施協定》有關規定。

報告同時認為，美方在針對中國産品進行的反補貼調查中利用第三國價格計算補貼幅度的做法也違反了世貿組織有關規定。

中國商務部新聞發言人21日就此表示，本案原審專家組和上訴機構均已裁定美國涉案反補貼措施違反世貿規則，要求美方糾正其違規措施。但美方在執行世貿裁決過程中仍無視多邊規則、繼續沿用違規做法。執行專家組的裁決再次證明，美方違反世貿規則、一再濫用貿易救濟措施，嚴重損害了國際貿易環境的公平公正性，削弱了多邊貿易體制的穩定性。

他強調，中方一貫尊重多邊貿易規則，反對濫用貿易救濟措施的做法。中方提起執行之訴，是為了維護自身的合法權益，也是為了維護多邊貿易體制的權威性和規則的嚴肅性。

他說，美方涉案反補貼措施已多次被世貿組織裁決違反多邊規則，中方敦促美方，立即采取切實行動，糾正在對華反補貼調查中的錯誤做法，為中國企業提供公平穩定的國際貿易環境。

2012年5月，中國就美國對華油井管、銅版紙、鋼制輪毂等22類産品反補貼措施在世貿組織提起訴訟。2014年，世貿組織專家組和上訴機構先後裁定美國相關措施違反世貿規則。由于美國繼續沿用違規做法，2016年5月，中國針對美國對該反補貼措施案的執行情況向世貿組織提起訴訟。

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