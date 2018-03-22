台北市前四大行政區房市成交量占49.6% 中山區最熱賣

根據實價登錄資料，台北市去 (2017) 年交易熱門的行政區，前四名的交易量就占台北市的 49.6%，而進一步觀察熱門區域不同產品的房價，大樓成交單價多為 4-5 字頭，公寓成交單價多在 3-4 字頭。

台北市去年熱門交易前五名的行政區，依序為中山區、內湖區、文山區、北投區及士林區，其中中山區交易量占北市的 14.5% 最多。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，全台房價自 2014 年高點至今呈現「L 型」走勢，逐漸來到合理價格，而交易熱門的區域深得民眾青睞，購屋者不妨納入參考，未來若是要轉手也相對容易。

台北市去年交易熱度最高的區域為中山區，交易量占台北市的 14.5% 最多，去年大樓房價成交平均每坪 64.5 萬元，公寓平均每坪 53.1 萬元。

謝志傑分析，中山區是唯一入榜的市中心區，其產品選擇多元，往往可以吸引不同客群前來賞屋，其中去年中山區成交單價超過百萬的豪宅交易量較 2016 年增加，顯示高價住宅市場信心逐漸回溫，而分析中山區的成交資料，有近一半的民眾購買單價 5-6 字頭的大樓，其中林森北路、新生北路、松江路、民權東路及民生東路都是熱門的交易路段；另外公寓型產品則多為 4-5 字頭，熱門路段包括龍江路、吉林路及北安路。

內湖區去年交易量占北市的 13.8% 排名第二，去年大樓房價為每坪 56.7 萬元，公寓房價為每坪 42.2 萬元。

謝志傑說明，內湖區有產業不斷進駐，帶來就業人口及居住需求，大樓有近六成的成交單價都落在 4-5 字頭，顯示貼近或略低於均價的產品仍較受民眾青睞，熱門交易路段諸如民權東路六段、內湖路、康寧路、行善路、成功路；公寓去年均價為每坪 42.2 萬元，平價公寓的熱門路段多出現在捷運東湖站周邊，如東湖路、康寧路三段、康樂街都有不少公寓以 3 字頭成交，另外在內湖路三段、金龍路、成功路、民權東路六段一帶也成交不少單價 35-45 萬元的公寓產品。

北市交易熱區第三名為文山區，交易量約占北市的 10.8%，去年大樓成交價約 47.5 萬元，公寓房價約每坪 38.1 萬元，兩者都是交易熱區中房價最低的區域。

謝志傑表示，以房價來看，文山區相較其他交易熱區是最親民的選擇，因此吸引不少首購族、自住客來此購屋，大樓產品的熱門路段多在鄰近捷運的木柵路、辛亥路、興隆路、景興路、羅斯福路一帶，公寓則多在興隆路三段、木柵路、辛亥路周邊的巷弄間，另外北市府近期公布都市計畫變更，環狀線南環段將有五站皆坐落於文山木柵地區，除了可串聯松山新店線，往西還能連結新店、雙和及板橋等區域，可望再次帶動區域發展。