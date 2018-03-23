〈房產〉拆老屋改建牛步化 2017年全台拆除執照量創8年新低

依內政部統計資料，去 (2017) 年全國的核發建築物拆除執照僅有 4333 戶，數量創下 2010 年以來的新低量，其背後則反映出全台的老舊建物拆除改建或都更的速度緩慢，對比全台約 870 萬戶的住宅存量來看，其中有將近 2 成約 179 萬戶的 40 年以上老宅數量，每年拆照數量僅約 0.24%，拆除趕不及老化的速度。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從此一全台建物拆除照數量來看，現階段都更運作的轉速還未明顯拉高，不過政府也了解到都更有其推動的必要性與急迫性，過去一段時間，透過不同層面的改革推動，希望可以打通都更的任督二脈，進而帶動民間跟進都市的風氣。

根據內政部不動產資訊平台的資料顯示，到去年第 4 季止，台北市住宅存量約 89 萬戶，其中屋齡 40-50 年就有 20.9 萬戶，占 23.47%；50 年以上的住宅則有 5.3 萬戶，占了 6%，也就是 40 年以上的住宅占比將近 3 成，不久的將來，台北市每 3 戶的住宅之中就有 1 戶的屋齡超過 40 年。

北市屋齡老化嚴重，但拆除改建速度並未跟上，根據內政部統計處的拆照數量顯示，從 2007 年以來，台北市每年的拆照數量都超過 1000 戶，2010 年甚至一度接近 1900 戶，2016 年開始則連續兩年跌破 1000 戶，2017 年甚至只剩下 881 戶，老舊房屋的拆除效率遠遠不急台北市住宅老化的速度。

曾敬德表示，市場多在期盼或觀察政府一連串的新政後，能否幫都更找到一個可以順利運作的標準作業程序 (SOP)，若能夠找到可以順利運作的模式，開發商還是願意投入都更的開發案，不過近年的房價下跌，開發商則面臨分回坪數價格折損的風險，已經讓近年才投入的案子順勢提前結案。