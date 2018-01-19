〈房產〉後彭淮南時代台灣房市走勢 6成4民眾這樣看

2018 選舉年 + 央行總裁彭淮南卸任，市場盛傳是房市充滿變數的一年，網路房仲業者最新調查結果顯示，民眾認為 2018 年房價走勢，以「平盤整理」(佔 35%) 與「跌幅收斂」(佔 29%) 機會最大，兩者合計占比達 6 成 4，預期 2018 房價呈現「盤整價緩跌」可能性最高。

雖然民眾房價看法仍偏小悲觀，但面對目前購屋環境，「屋比」調查發現，高達 4 成民眾認為「房價修正後已漸合理」是目前最吸引人進場的因素，而高達 32% 的購屋者打算挑選「有首購族支撐的中小坪數產品」，其次是「與中古屋開價接近的新屋或預售屋」佔 30%，顯見目前市場仍以首購產品為主流，而新屋預售產品在建商不斷「讓利」宣傳下，也已經緊緊抓住購屋者的目光。預期 2018 年在民眾認為房價再跌有限與搶便宜新屋的買盤進場下，2018 全年移轉量將有機會再成長 10%，挑戰 30 萬件的大關。

「屋比」房屋比價平台創辦人葉國華表示，全台房市自 2014 年反轉下跌後，房價已歷經約 3 年的修正，隨著去年政府不再有打房政策，加上銀行搶食房貸大餅，吸引不少自住買盤進場，房價跌勢也趨緩，2017 全台買賣移轉量較前年成長約 10%，終結房市連三年量縮的慘況。

葉國華指出，去年底國內購屋貸款及建築貸款餘額雙創新高，代表民眾及建商進場意願確實已出現回升，不過，今年適逢「縣市長選舉年」，加上有「央行總裁彭淮南卸任」等變數，整體而言，2018 年民眾對房市看法仍偏悲觀，房價應仍處緩跌格局。建議有意願購屋的民眾，不妨往讓利新屋或是賣壓大的社區、區域找尋，相信找到保值抗跌、CP 值高的房子機會也會不小。

「屋比」趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，這次「屋比」調查，有 40% 的民眾認為「房價修正後已漸合理」，是目前最吸引人進場的因素，顯見這幾年房價修正、建商讓利，不僅吸引到許多購屋者的目光，更讓目前普遍低薪、買不起房的青壯年，終於有機會一圓購屋夢。

至於，2018 政府房市政策焦點，預期仍將集中在都更、包租代管的推展，對房市並無直接衝擊，加上稅制不僅短期內無大幅調升可能，隨選舉到來，甚至還有降稅的空間，對於房市發展將是個利多，預期 2018 房市買氣有可能繼續緩步量增，逼近 30 萬大關。