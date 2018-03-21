〈房產〉東西軸線翻轉 北市西區低總價小店面成交連旺2年

依據台北市實價登錄顯示，台北市店面交易連 2 年交易單價榜首，都由西區小店面奪下，2017 年位於開封街的店面交易每坪 496.53 萬元，2016 年榜首則是中華路店面，每坪成交價 389.98 萬元，總價 1985 萬元，兩者均屬小店面，成交價在 2000 萬元以內。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，近年雖然房市不景氣，不過店面型物件仍具詢問度，且全台景氣復甦，加上賣方讓價意願提高、店面釋出增加，使得店面買氣轉強，尤其低總價的店面入手門檻較低，坪數小可適用的營業種類較多，比較容易出租，故風險相對小，因此最受歡迎，

從統計數據發現，連兩年成交單價的榜首店面成交總價都低於 2000 萬元，另一方面，台北市商圈近年以西門町最火紅，而台北車站與西門町之間的店面有觀光、交通、購物等優勢，因此開封街上的店面去年有 3 筆上榜並排在前 5 名。

過去盤據北市店面交易榜首幾乎都是大安區的店面，但情況已有改變，店面強者有逐漸由東往西的趨勢，郎美囡表示，東區店面單價高，且精華區店面的屋主降價意願普遍低，釋出的案子也少，故近年少有高價交易。

至於台北市西區，自忠孝橋引道拆除、北門重整等等整頓措施，及台北雙子星開發案持續引發話題，讓西區熱度不減，且西門町商圈跟其他百貨公司林立的商圈相比，店面受百貨業影響幅度較小，特色較鮮明，因此帶動周邊商圈復甦，如北車與西門町之間的店面，享有台北火車站五鐵共構的交通優勢，因此不論商業或觀光都有發展潛力。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房價下跌，租金穩健，投資報酬率提升，讓許多投資、置產型的買方陸續進場，而店面型物件只要位在有潛力商圈，或人潮穩定的路段，都具有一定的詢問度，其中小店面出租較容易、總價偏低，相對熱門，故也容易創造高單價。