全台前2月房市交易量年增16% 買氣可望延續至329之後

信義房屋 (9938-TW) 統計該公司全台門市交易狀況，今年前 2 月全台市場交易量年增 16%，房市交易明顯好轉，若以區域表現來看，雙北市前 2 月交易量年增近 2 成，台中市年增 21%，六都前 2 個月交易量都優於去年同期。信義房屋預估，今年以來房市買氣可望延續至 329 檔期以後。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年農曆年節多數時間落在 1 月，今年則落在 2 月，以前 2 月市場交易狀況與去年同期比較，可發現今年房市前 2 月市況，延續去年底的回溫買氣，整體交易量相對熱絡，年增幅達 16%。

以區域表現來看，信義房屋指出，雙北市前 2 月的交易量年增 19%，2 月平均成交單價維持和去年同期水準相當，成交房價表現趨於穩定，桃園市則是交易量年增 9%，台中市則是量增幅度最大的區域，前兩月的交易量增加約 21%，平均成交單價也高於去年同期水準，台南市與高雄市同樣年增超過 1 成。

曾敬德表示，從農曆年後買氣回籠速度很快，雖然價格還是參考近半年實價登錄，但民眾購屋信心與意願明顯回溫，加上全球股市的股災也在短期內止跌回升，經濟表現對房市仍偏向中性樂觀，政策短期內未對房市造成干擾，買氣可望延續至 329 檔期以後。