任澤平展望2018年財政政策：下調赤字率 化解地方隐性債務

22日，恒大(03333-HK)研究院任澤平發表文章稱，2018年財政政策有六大特點，包括預算收支緊平衡，赤字率下調等。下面是内容精選：

1、預算收支緊平衡，赤字率下調，但專項債擴大，考慮專項債後的廣義赤字率略下降(從4.6%下降為4.4%)，基建投資承壓。

2、控制地方隐性債務風險和宏觀杠杆率，改變政績考核機制和預算軟約束。財政清理整頓、問責政府和人員的高壓態勢延續，預算將逐步硬化。

3、積極財政政策方向變化：從支出轉向減稅降費，更加側重民生、支持三大攻堅戰和服務高質量發展。2018年減輕企業和個人稅負8000億、非稅負擔3000億。

4、新一輪財稅改革拉開大幕。個稅、企業所得稅、增值稅改革降低負擔，關稅降低擴大開放，耕地占用稅法、車輛購置稅法、資源稅法3部稅法將在年内制定。房地産稅按照“立法先行、充分授權、分步推進”，財政部2018年擬完成立法起草的工作中沒有房産稅，由于工程浩大，預計2020年立法會初見成效。

稅收法定在2020年完成，屆時房地産稅立法，地産相關稅種整合，增值稅稅率下調、抵扣鏈條完善，消費稅、資源稅、環保稅、水資源稅將促進綠色和高質量發展。

5、強調財政可持續性和聚力增效，全面實施績效管理，以效率換支出規模。

6、2018年中央地方財政事權和支出責任劃分改革集中在教育、醫療衛生、交通運輸、環境保護等領域，最終目标是“建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關系”，提高公共服務水平和效率。

來源：證券時報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)