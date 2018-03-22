中國民生金融(00245-HK)擬5000萬美元認購e投睿優先股

中國民生金融(00245-HK)發布公告，于2018年3月21日，認購人、其他認購人及e投睿訂立購股協議;及認購人與e投睿訂立加入協議，認購人認購e投睿優先股，總代價為5000萬美元。

認購人亦于2018年3月21日就認購事項訂立若幹交易文件，賦予認購人作為已認購優先股持有人享有之進一步權利。

據公告，認購人是CM Equities SP，為CM SPC獨立投資組合，而CM SPC為根據開曼群島法例注冊成立的獲豁免獨立投資組合有限公司，主要從事投資活動。CM SPC為公司的全資附屬公司。

公告稱，初始已認購優先股，即購股協議所規定于初始交割時發行的60.81萬股優先股;及後續已認購優先股，即加入協議所規定于後續交割時發行的60.81萬股優先股。已認購優先股賦予認購人權利可將已認購優先股轉換為相當于e投睿因初始交割及後續交割而擴大的已發行在外股本總額合共6.26%的普通股。

此外，e投睿主要透過其附屬公司從事各類資産之社交交易及提供網上投資平台，2015及2016年度除稅後虧損分别為779.2萬美元及898.6萬美元。

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