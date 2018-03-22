【大昌投顧】盤前分析－Fed利率決議出爐，如市場預期調升一碼



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，早盤開高後，市場觀望氣氛濃厚，追價意願不高，漲幅收斂，尾盤摜壓指數，終場以上漲 0.23 點作收。短線上月線已經翻揚，雖然目前未較先前強勢，但下方支撐力道開始轉強，若能持續守穩月線，仍是較樂觀看待，籌碼面外資終止連三買，何時轉買且擴大金額，才能挹注台股動能。

2. 櫃買指數相對加權指數強勢，不過來至前高附近，難免出現調節賣壓，能否再創新高持續觀察，目前中小型個股可能開始震盪，留意拉回後的走勢狀況。

3. 金融指數平盤附近作收，持續守在月線之上，月線若未跌破，仍可留意。電子指數持續整理型態，但美國科技股開始呈現高檔震盪，會否影響需關注，而強勢族群有被動元件、記憶體、光學元件、IC 設計等。傳產類股則由紡織、觀光食品等表現較亮眼。

4.Fed 利率決議出爐，如市場預期調升一碼，聯邦資金利率至介於 1.5% 至 1.75% 區間，且目前維持去年 12 月的預期，今年升息三次，不過仍有其他學家預期，如果經濟狀況允許，也不排除於 6 月宣布增加升息次數至 4 次。

5. 旺季來臨之前，被動元件漲勢確立，國巨將從 4 月 1 日起調漲全系列 MLCC（積層陶瓷電容）價格，據悉平均調漲幅度落在 40～50%，高於 2 月份的 10～20%。

