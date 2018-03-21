【豐銀投顧】通膨並非洪水猛獸

◆盤勢分析

就在今晚！聯準會就要公佈利率決策了。沒錯！今年以來一直有人覺得什麼東西都變貴了！吃的變貴了、衛生紙變貴了、樣樣東西都變貴，因此很容易把自身的經驗投射到股市，就認為美國一定會升息，而會會升的又急又快。問題是你並不知道「通膨」這個字眼在過去幾年是世界各國滿心期待卻又一直沒來的春燕。適當的通膨可以剌激消費進而達到促進經濟成長的功能卻為大家所遺忘，更別說大家可能早就忘了全球股市乃至於台股已經不是靠貨幣政策在漲，而是紮紮實實的實體經濟帶來的漲幅。

既然是紮實的實體經濟，那麼目前 2% 的通膨就不是一件壞事，聯準會豈會這麼輕易的把這個火苗給吹熄？這也就是筆者不認為今晚的聯準會將出現什麼令人出人意表的結果。甚至筆者認為聯準會根本沒有什麼鴿派跟鷹派，有的只是視情況而決定的「騎牆派」。上世紀 70 年代末的聯準會主席是伏爾克，最狠曾經把利率調升 20 厘！而後面的葛林斯潘和柏南奇卻是使用量化寬鬆 + 降息來救經濟。可見得沒有什麼鷹派和鴿派！現在的美國需要的是發展經濟而不是消除通膨，因此今晚的聯準會，筆者認為股市續漲的機率很高，投資人實在不必理會最近這麼多的雜訊干擾。

前一陣子我們曾經介紹過幾檔股票，不管是在本專欄或是在小老鼠 168-937 中介紹的例如 6411 晶焱、2481 強茂、2353 宏碁今天或最近都有還有不錯的表現。強茂今年以來持續調升產品價格，市場預估每股盈餘上看 3.5 元，和同業相比本益比明顯偏低，有補漲空間。而晶焱我們之前也說過其產業的獨佔性及財報可望大好，2353 宏碁我們則是看好其近期不斷的轉型力求突破的生命力 (例如智慧佛珠)，相信這幾檔都是不錯的標的。另外可注意的還有受惠半導體設備需求大增的 6139 亞翔及生技股的 4168 醣聯，都續都可再留

豐銀投顧 李世新 分析師

