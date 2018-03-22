【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆台塑化尾盤殺低，台股壓回平盤

美股主要指數回穩收漲，台股開高震盪，大型權值股台塑化在尾盤時出現大量賣單殺盤，股價收盤下跌逾 8.2%，影響加權指數漲幅壓回，收盤僅上漲 0.23 點。終場台指期上漲 33 點 (+0.3%)，正價差 32.93 點，電子期上漲 1.7 點 (+0.37%)，正價差 0.32 點，金融期下跌 0.2 點 (-0.02%)，逆價差 1.16 點，非金電期上漲 28 點 (+0.22%)，正價差 109.19 點。台指期上漲，正價差擴大，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 4116 口，淨空單部位 5633 口；投信淨空單減少 134 口，淨空單部位 30266 口；外資淨多單增加 177 口，淨多單部位 44430 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收上影線黑 K 棒，月均線與季均線黃金交叉，籌碼面部分，單日成交量能達 1302 億元，外資上市現貨賣超金額約 7.75 億元，期貨未平倉淨多單 44430 口，外資現貨多單小幅減碼、期貨多單同步小幅加碼。

◆擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.54 變動到 1.51，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,200 點，賣權下移到 10,400 點，外資選擇權淨空單部位 14,608 口。

