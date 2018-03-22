【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



1. 美股盤後整理：

周三聯準會會後結果，除了執行 2015 年以來的第六次升息之外，並暗示年底將會再升息兩次，同時也上調了 2019 年的升息次數。儘管升息的結果符合預期，不過市場卻未反應任何對於聯準會升息的正面看法，反倒是評估會後內容的用詞遣字。同時，會議上主軸投票表決的是這次的升息，而沒有人對利率意向點陣圖 (Dot Plot) 表決。

道瓊工業指數仍在季線之下，後續將沿季線區間震盪到下周五，爾後多空方向才會明朗。而那斯達克指數失守月線，雖季線仍上揚，不過斜率已經走平，後續不排除回測季線。目前市場仍在評估聯準會的升息動向，以決定後續市場的發展，下星期為美股多空的方向轉折點。

2. 台股盤前重點

受美股的影響持續震盪的台股，由於先前自回補第二個口之後，已橫向整理六個交易日，由於月線仰角大，提供台股支撐性，下周五之前，跌破月線就是買點。而今、明兩天是短線多空的分際點，以 10 日線做為後續強弱與否的判別點。

從外資的動作來看，昨天佈局的個股多數為原物料族群，而 ETF 方面則是中國與原油，同時也買進台灣 50 點。可見外資佈局的是升息之下的經濟成長題材。而投信方面，則是佈局在具有漲價題材的電子產品上面，包括記憶體、封測、PCB、被動元件等，都是一些續強作帳的個股。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

