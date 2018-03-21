【華冠投顧】靜待會後聲明

◆ 劉彥良 盤後分析

6505 台塑化尾盤出現 15200 張的巨量賣單，大跌 8.2% 作收，使得台股終場僅小漲 0.23 點。市場傳言乃法人尾盤對敲失敗所致，明天有望還它公道。

明晨聯準會將公布利率決策會議的會後聲明，升息幅度維持一碼為市場共識，關鍵還是在於言詞之中是否暗示未來會加快升息腳步，這也將直接衝擊到近期走勢陷入僵局的國際股市。

資金依然四處流竄，漲價風由被動元件吹向 DRAM 和 MOSFET，2408 南亞科已悄悄到來百元關前，而利基型 DRAM 廠 3006 晶豪科在外資的加持下也展開攻勢，預估產品在 Q2 可再調漲 5~10%，同時也打進比特大陸挖礦機供應鏈。MOSFET 方面，除了 5299 杰力大漲外，多呈現開高走低如 6435 大中、3317 尼克森，此族群 Q2 也會漲價，唯目前產業能見度不及被動元件和半導體矽晶圓來得長久，追價力道自然薄弱。

傳 3406 玉晶光感測鏡頭打入華為供應鏈，二線光學轉強。繼雙鏡頭後感測鏡頭將為二線光學帶來新的契機，包括人臉辨識、自駕車、無人商店都會應用到，只是目前的均線普遍未轉為多頭結構，短線上先以題材視之即可，未來待業績 實質大幅成長後才有利波段布局。

盤勢膠著考驗投資人耐心，好股票在未來終究會呈現該有的價值，像是董事長連 2 月加碼的 1528 恩德，今天盤中追平前高，買盤正在加溫當中；全年 EPS 上看 7~8 元的 4736 泰博，盤中改寫波段新高至 107.5 元；產品同樣持續漲價的 PI 廠 3645 達邁，全年 EPS 可望翻倍並挑戰 5 元，今天股價重回 80 元以上。這些績優股的位階都不高，股價也還沒有漲到天上，盤勢震盪之際都是從容布局的好機會。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估