【永豐期貨】台指選擇權盤後－靜待FOMC會議 台股平盤整理

◆盤勢分析

期貨走勢

三月份台指期週三上漲 34 點至 11045 點。四月份價差方面，台指期逆價差 - 8.07 點，電子期逆價差 - 0.8 點，金融期逆價 - 4.36 點。現貨部分，三大法人買超 5.85 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3805 口至 8531 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 177 口至 44430 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1832 口至 13599 口。

週二美國股市反彈收紅，激勵台股週三早盤開高後挑戰近一週來高點，然而市場靜待 FOMC 會議對美股影響，以及月結算的未平倉最大量攻防區落在 11000 點，追價意願不高疊加多空角力雙重因素下，盤勢走高後拉回整理，權值股三王漲跌互見，壓抑指數漲幅大部分時間落在 20 至 40 點左右，而台股尾盤台塑化爆出大量 1.52 萬張賣單下跌 8.23% 作收，使加權指數收斂漲幅至平盤附近，而三月份台指期以 11045 點結算，終場加權指數僅小漲 0.23 點至 11011.07 點，成交量能 1303.94 億，較前一日增加 187.85 億。技術面來看，週三日 K 開高走低收於平盤，高低區間未持續下移且續守 11000 大關，不過 5 日線得而復失，KD 缺口向下擴大，建議靜待 FOMC 會議結束後及其他國際股市變數底定後伺機進場。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.54 降至 1.51，大於中性值 1，整體籌碼面為偏多架構。

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