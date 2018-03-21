股市不會永遠牛市 專家：防範非理性繁榮的時刻已到

《USA Today》專欄作家 Mark Hulbert 周二發文指出，美股特別是小型股正處非理性繁榮時期，投資人需特別防範，否則難逃損害。

Hulbert 表示，投資人缺乏警戒心，一個重要的原因是股市已經從 2 月初的急跌復甦，讓投資人認為牛市仍將持續。

相較於 2 月初的下挫，納斯達克及羅素 2000 都已收復失地，還再創新高，大型股的標普 500 指數，雖然沒有回到 1 月的高點，但也已經恢復約一半的損失。但正因為反彈，鼓勵投資人去承擔更多的風險。

Hulbert 指出，待下一次市場下挫，加碼的投資人恐怕會後悔，並且發現股市難逃下挫的命運。

Hulbert 認為，現在股市已處於非理性繁榮，代表股價事實上已經失控。

以本益比角度來看，小型股尤其明顯。根據 FTSE Russell 的估算，羅素 2000 的本益比目前為 22.6，Blackrock 提供的 ETF，算出的本益比更在 20.8 以下，這兩者都低於標普 500 指數。基於小型股通常有更高的本益比，讓投資人認為價格不致失控。

但 Hulbert 指出，類似算法是有問題的。據 INTL FCStone 全球宏觀策略主管 Vincent Deluard 表示，羅素 2000 目前實際的本益比是 89.2，是其他機構的 4 倍。

如此大差異的主因在於，FTSE Russell 的算法，剔除了虧損的企業，因為這些公司無法計算出本益比。如果只有幾家公司，剔除的影響不大，但羅素 2000 中，有多達 3 分之 1 的公司虧損，代表這樣算出的本益比是有問題的。

此外，數據也表明，獲利的上市公司所占比例在下降。有人宣稱，「贏者全拿」的現象已經有幾年，僅少數公司賺取了絕大部分的利潤，他們吃肉，其他公司只能搶食殘羹。

在前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 提出「非理性繁榮」之後，網路泡沫持續膨脹超過 3 年才破，但破裂之後，投資人不會抱怨他的警告太早。Hulbert 表示，投資人應該記取教訓，防範非理性繁榮的後果。