美國將升息但美元偏弱 利率與匯率的關聯性已脫鉤？

利率升高匯率自然走強，似乎是不需要太多解釋的基本觀念，不過拿來看這兩年美元的走勢，會發現完全不適用。

據《彭博》報導，管理 2.8 兆美元資產的 State Street Global Advisors，近來對美元的看法已由多頭轉為中立，公司全球外匯主管 James Binny 表示，利率、匯率的關聯性似乎已經斷裂，這在美元兌日元匯率上尤其明顯。

美國已經進入升息循環，日本央行則重申超寬鬆貨幣政策，但 2018 年美元兌日元依舊走弱，市場預期美國今年有 3-4 次升息，日本貨幣政策不變，也改變不了當前的趨勢。

Binny 表示，公司更傾向看多美元，而不是做空，但是依舊要視情況調整，目前暫時抱持中立態度。

美元指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

Binny 指出，利率與匯率市場去關聯性，原因在投資人可能重新平衡投資組合，把原先美國資產的曝險，轉向其他國家，尤其是歐洲。此外，美國資產避險成本上揚，也造成美元的吸引力下降。

美元兌日元今年下跌 5.6%，Binny 認為，當市場將注意力重新轉向利率差時，美元兌日元將會反彈。

美元下跌的部分原因，也來自對美國發動貿易戰的憂心。不過 Binny 認為，要是貿易戰升級，最終美元將受益。

他表示，美國的確會比其他國家的損失小，因為它是非常獨立的經濟體，對全球貿易的依賴要低得多。尤其是現在，美國也大量生產自己的石油，因此中期來看，美元仍會走強。相對地，非常依賴全球貿易國家的貨幣將走弱，如瑞典與澳洲。