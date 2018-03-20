葉倫卸任後首度發聲：升息是必要的 但要把握好節奏

摘要：前聯準會主席葉倫周一稱，預防美國經濟過熱，升息是必要的，但需要嚴控步伐來讓通膨升至 2%。儘管目前美國就業率較高，葉倫仍對工資、勞動生產率和「商業活力」的低增長表示了擔憂。

周一，前聯準會主席葉倫卸任後首次公開亮相，於美國費城發表講話並接受提問。

在賓夕法尼亞大學沃頓商學院舉辦的一場活動上，葉倫稱，預防美國經濟過熱，升息是必要的，但需要嚴控步伐來讓通膨升至 2% 的目標水平。

市場普遍預期聯準會將在三月的議息會議上，升息 25 個基點。「兩者都有風險，」葉倫稱，「（貨幣政策）緊得太慢，經濟會過熱，太快的話通膨有可能沒法升至 2%。」

不過，即使目前美國就業率較高，葉倫仍對工資、勞動生產率和「商業活力」的低增長表示了擔憂。

葉倫卸任聯準會主席後，在美國智庫布魯金斯學會擔任研究員。

葉倫的四年任期內，美國失業率從 6.7% 降至 4.1%。在貨幣政策正常化的道路上，葉倫任內美國就業形式轉好，也未出現高於預期的通膨（儘管葉倫並未聽取鷹派建言進行更早更快的升息）。

對於上月 31.3 萬遠超預期的非農數據，葉倫表示，如果經濟保持每個月 20 萬新增非農的步伐，那麼失業率還會進一步下降。當然，葉倫稱就業的這一增長是「不可持續的」，因經濟有可能過熱，通膨也會起來，促使聯準會更快地升息。

對於川普政府最近推出的鋼鋁關稅，葉倫稱，這可能只會對通膨產生「很小的影響」。更大的問題在於貿易戰和其他國家「更嚴重」的報復性關稅。

「研習過貿易的我們都明白，消除貿易壁壘對大多數人是有利的，但有些人會受到傷害。」葉倫稱，與貿易相比，「技術變革」應該承擔更多收入下降和不平等加劇的責任。

在談及數位貨幣的未來時，葉倫提到，中央銀行最終「有可能」會發行數位貨幣，包括瑞典央行在內的數家中央銀行都在進行相關研究。但如果要說國家發行的數位貨幣能改善經濟政策的制定，這「不太明顯」。

「金融體系看起來很健康」，葉倫還談到了銀行業的風險及監管。葉倫稱，銀行監管機構得到了夯實，目前風險適中，「聯準會應該留意銀行業，來確保銀行不會再度脫軌運行。」不過，葉倫周一的對話並未談及美國正在進行的銀行監管鬆綁。

『新聞來源／華爾街見聞』