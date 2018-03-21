吉利汽車(00175-HK)去年多賺108%至106.34億元

吉利汽車(00175-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團實現收益約927.61億元人民币(下同)，同比增長73%；公司股權持有人應佔溢利106.34億元，同比增長108%；每股基本盈利1.19元，建議末期股息每股0.29港元。

公告稱，主要受産品組合改善(即高價位的車型佔比上升)帶動，年内集團的平均出廠銷售價格繼續增加。由于年内整體銷量增加、平均售價提高及毛利率有所改善，集團的淨溢利總額由2016年51.7 億元增加108%至2017年107.4億元。年内，集團向領克合營公司注資37.5億元，并提早贖回公司3億美元的五年期優先票據，導緻總現金水平(銀行結餘及現金+已抵押銀行存款)同比減少11%至2017年年末的134.5億元。

集團于2017年合共售出1,247,116部汽車(包括集團擁有50%權益的合營公司所銷售「領克」汽車的銷量)，較2016年增加63%。集團于2017年賣得最好的五款車型包括「吉利博越」、「新帝豪」、「新遠景」、「帝豪GS」及「遠景SUV」，合共佔集團2017年總銷量75%。

經考慮集團于2018年強勁的新車型投放計劃以及集團的現有車型銷售勢頭持續強勁，集團董事會將2018年銷量目标訂為158萬部(包括「領克」汽車的銷量目标)，較2017年上升約27%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)