【異動股】無人零售板塊強勢上揚 科藍軟件(300663-CN)漲超7%

今日早盤，無人零售板塊強勢上揚，截止發稿，科藍軟件(300663-CN)大漲7.35%報29.95，神思電子(300479-CN)漲3.81%報20.19元，佳都科技(600728-CN)漲3.14%報10.83元，新大陸(000997-CN)、匯納科技(300609-CN)等紛紛上漲逾2%，蘇甯易購(002024-CN)漲1.44%報13.40元，天虹股份(002419-CN)、新開普(300248-CN)等股紛紛跟漲。

據《日本經濟新聞》3月19日報道，日本永旺集團將在中國開發由人工智能(AI)進行管理，無需收銀員的無人店鋪和智能購物中心。永旺將與中國的IT企業成立合資公司，還將把購物數據應用于店鋪運營和産品線管理。在與IT融合的新型店鋪開發方面,美國亞馬遜等企業走在前面，永旺將與其展開競争。永旺還讨論推廣至日本等其他亞洲國家。

深蘭科技是一家獲得了阿裡巴巴集團出資的技術公司。該公司已將利用智能手機的靜脈識别技術,即掃描手掌進行支付的無人超市“Take Go”推向實用化。永旺將借助深蘭科技的圖像識别和機器人等技術，開發無人店等小型新一代店鋪。另外，永旺還考慮開發大幅提升管理效率的大型購物中心。例如，將開發引入搭載傳感器和攝像頭的陳列櫃和購物卡，無需排隊付款的賣場。

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