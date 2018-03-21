【異動股】油改概念股高開高走 大慶華科(000985-CN)等股漲停

今日早盤，油改概念股高開高走;截止發稿，大慶華科(000985-CN)漲停報19.36元，嶽陽興長(000819-CN)漲停報12.1元，泰山石油(000554-CN)盤中觸及漲停，現漲9.11%報8.26元;藍焰控股(000968-CN)漲5.42%報14元，龍宇燃油(603003-CN)漲4.25%報12.26元，中曼石油(603619-CN)、貝肯能源(002828-CN)、中海油服(601808-CN)等紛紛漲近3%，中國石化(600028-CN)漲2.20%報6.98元，中國石油(601857-CN)漲0.87%報8.14元。

此外，石化雙雄在港大漲，中國石化(00386-HK)在港漲5.01%現報6.92港元，為1月24日以來最大漲幅;中國石油股份(00857-HK)在港上漲3.93%現報5.55港元。

消息面上，作為能源改革的另一重頭戲，油氣改革也將進入施工高潮期。近日，國家能源局發布《2018年能源工作指導意見》要求，加快推進油氣體制改革。貫徹落實《中共中央國務院關于深化石油天然氣體制改革的若幹意見》，研究制定相關配套政策和措施，推動油氣管網運營機制改革，理順省級管網體制，加快推動油氣基礎設施公平開放，完善油氣儲備設施投資和運營機制。推進四川、重慶、新疆、貴州、江蘇、上海、河北等地方油氣體制改革綜合試點及專項試點。加快推進油氣管網建設。加快油氣主幹管網、區域性支線管網和配氣管網建設，完善LNG接收站布局和配套外輸管道。增強中石油、中石化、中海油等企業管網互聯互通，實現應聯盡聯、應通盡通。

指導意見還提出，研究編制2050年能源發展戰略綱要，深化能源領域重大課題研究，明确2020年、2035年、2050年等重要時間節點的階段性目标和路線。加強能源統計分析和發展形勢研判，推動能源大數據平台建設，探索建立規劃實施信息采集和共享機制。組織開展“十三五”能源規劃實施中期評估和調整工作，建立和完善能源規劃實施監測和評估機制。

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