騰訊今放榜 ADR先來個「好兆頭」！

美股3大指數微升，港股ADR指數按比例計算收報31661點，升110點，升0.35%。港股今日焦點，離不開「股王」騰訊控股(00700-HK)派成績表，騰訊在ADR先來個「好兆頭」，收報468.47元，較港收市升1.87元。
券商預期騰訊2017年按照非通用會計準(non-GAAP)純利按年升介乎39%至49%，由633億至675億元人民幣不等。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.55元，較港收市升0.6元；中國移動(00941-HK)ADR收報72.42元，較港收市跌0.43元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.05元，較港收市升0.05元。
油股有反彈，中國石油股份(00857-HK)ADR收報5.43元，較港收市升0.09元；中國海洋石油(00883-HK)ADR收報11.63元，較港收市升0.21元。
中移動(00941-HK)ADR收報72.44元，較港收市跌0.41元；聯通(00762-HK)ADR收報9.84元，較港收市升0.07元；中電信(00728-HK)ADR收報3.38元，較港收市升0.01元。
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