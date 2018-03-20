美股小幅反彈 Facebook連續第二日大跌 油價漲近2%

摘要：周二美股小幅高開，標普資訊技術板塊上揚，但重點個股漲跌不一。因被歐美監管機構調查用戶數據使用，Facebook 連跌兩日，盤初跌近 3%。甲骨文財報不佳深跌 9%，谷歌母公司 Alphabet 和推特等社交廣告投放平台普跌。美元指數上漲，現貨黃金跌破 1310 美元 / 盎司關口，油價漲 2%，10 年期美債殖利率漲 2 個基點至 2.88%。

原文首發於 3 月 20 日 21:31，現更新細節。

在道指和標普經歷了 2 月初深跌盤整以來的最大單日跌幅，以及納指創六周以來最大單日跌幅後，周二美股集體反彈，但幅度不是很大。

標普 500 指數高開 4.24 點，漲幅 0.16%，報 2717.16 點。道瓊斯工業平均指數高開 65.60 點，漲幅 0.27%，報 24676.51 點。那斯達克綜合指數高開 5.75 點，漲幅 0.08%，報 7350.00 點。

道指盤初一度漲幅達 100 點，標普和納指維持超 0.1% 的窄幅漲勢。科技股盤初漲跌不一，標普資訊技術板塊整體漲幅 0.13%。蘋果、奈飛、微軟漲約 0.5%，亞馬遜漲 0.2%。

不過谷歌母公司 Alphabet 和 Facebook 延續了昨日的跌勢，分別跌 0.3% 和近 3%。周一時 Facebook 曾收跌近 7%，創 2014 年 3 月以來最大單日跌幅，並拖累了美股大盤深跌。

周二有關 Facebook 的負面消息持續發酵。據彭博社援引知情人士稱，美國聯邦貿易委員會（FTC）將對 FB 展開調查，有關是否違反了 2011 年達成的個人數據使用協議。調查內容還將包括 FB 是否允許劍橋分析公司（Cambridge Analytica）在違反政策的前提下接收部分用戶數據。

2011 年，Facebook 曾與 FTC 達成和解協議，同意在對隱私設置進行某些更改時取得用戶同意。一旦 FTC 發現 Facebook 違反協議條款，有權對 FB 處以每日數千美元的罰款。FTC 最新聲明稱，知道 FB 存在數據問題，但不能置評是否在進行調查。

此外，英國議會也加入了歐洲其他隱私監督機構的行列，周二要求 Facebook 首席執行官扎克伯格就如何處理用戶數據被誤用的報導提供證據。谷歌和推特等政治廣告的投放平台悉數下跌，或與監管壓力對社交媒體個股存在廣泛利空有關。

其他領跌的重點科技股還包括社交媒體推特和軟體巨頭甲骨文。與推特有關的負面新聞可能與川普在其平台上連續發文痛斥「通俄門」調查為「獵巫行動」有關。另據英國天空新聞，推特將於兩周內執行新的廣告發布政策，擬在全球範圍禁止與 ICO、代幣銷售和數位貨幣錢包有關的廣告。

甲骨文股價深跌 9%，或收創 2 月 8 日以來最低，主要由於財報不佳。截至 2 月 28 日的 2018 財年三財季總營收高於預期，但凈虧損為 40.24 億美元，當季凈利潤年增率轉虧，因美國稅改為公司帶來了 69 億美元的一次性凈支出。

周二能源板塊領漲大盤，雪弗龍石油漲近 1%，成為道指表現最好的成分股。OPEC 為首的減產協議有效幫助全球去除過剩庫存，有利於提振油價。美油 WTI 的 4 月期貨合約在今日交割，也令油價上行。

美股開盤一小時後，WTI 漲幅擴大至 2%，刷新兩周高位至 63.38 美元 / 桶。布油也刷新日高至 67.34 美元 / 桶，日內漲近 2%。

在聯準會 3 月 FOMC 會議將升息 25 個基點的預期之下，美元指數上漲逾 0.4%，刷新日高至 90.33。現貨黃金下跌逾 10 美元，跌幅超過 0.7%，刷新日低至 1307.29 美元。10 年期美債殖利率漲 2 個基點至 2.88%。

摩根大通美股策略主管 Dubravko Lakos-Bujas 在研報中認為，3 月聯準會 FOMC 議息會議之前經歷了市場深跌、波動性高企、貿易方面的負面情緒提升，以及市場對聯準會保持鷹派的共識。在這樣的大背景下，只要聯準會表現稍微鴿派一點，都會提供一個相對低的門檻令美股繼續走揚。 不過 Rhino Trading Partners 首席策略師 Michael Block 和 Carmignac 股票主管 David Older 都認為，市場對 FB 新聞的反應有些過度。科技板塊本周被拋售是微觀驅動，而非外部的宏觀環境發生變化。科技板塊仍是全球少有能實現高速強勁增長的領域。去年美股該板塊累漲 34%，是大盤漲幅兩倍。

『新聞來源／華爾街見聞』