歐股盤後 - 歐洲三大指數反彈 惟仍遭受月線打壓

英國脫歐已於週一 (19 日) 達成過渡協議，確定自 3/29 日起，雙方進入「脫歐過渡期」，而此過渡期將維持二年多，至 2020 年十二月底結束，英國政府預計要在 2019 年三月份，完成脫歐。在此過渡期間之內，英國政府將繼續就雙方未來關係與歐盟溝通，並給予雙方企業更多時間，來為脫歐做準備。

據《路透社》週二 (20 日) 報導，在英國脫歐達成過渡協議後，企業間的脫歐效應正持續延燒，據英國皇家採購與供應學會 (CIPS) 調查統計，估計有超過 2000 家的供應商經理人表示，企業的營運活動已經確實受到影響。

CIPS 表示，在英國設有駐點的歐盟企業中，已有 14% 縮減業務規模，同時自 2016 年脫歐公投以來，更有 11% 的歐盟企業已陸續將一些人力撤出英國。

CIPS 經濟學家 John Glen 表示，目前企業更擔心的其實是，歐盟與英國之間的長期關係不明朗，未來不確定性太高。

據 CIPS 同一份調查數據顯示，受到脫歐的影響，已有高達三分之一的受訪企業宣布漲價，並且供應商在歐盟的英國企業裡，有四分之一企業承認，確實開始遇到供應鏈簽約上的困難，將開始找尋替代供應商。

週二 (20 日) 德股上漲 0.74% 以 12307.33 點作收，法股則上漲 0.57% 以 5252.43 點作收，英國富時 100 指數上漲 0.26% 以 7061.27 點作收，三大指數雖然出現小幅反彈，但仍是低於月線水平。