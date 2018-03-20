英國與歐盟達成脫歐過渡期協議 但愛爾蘭邊境問題懸宕未決

彭博社報導，英國與歐盟就脫歐過渡期達成協議，為進行脫歐談判爭取到時間，而歐盟的英國脫歐事務首席談判代表也將此稱為是決定性的一步。然而，還有一個最難解決的問題懸宕不決，即愛爾蘭邊境問題。雙方已就為期 21 個月的過渡期安排達成協議，過渡期將從明年 3 月脫歐日開始算起。歐盟和英國表示，在更為廣泛的退出條約上也已經取得進展。英國脫歐大臣戴維斯說，現在已比往任何時候都更接近達成一個好協議。



然而，商界對此消息反應並不熱烈，因為在最終的脫歐條約簽署之前，過渡期協議不具有法律約束力，而最終的退出條約要等到明年才會簽署。距離英國脫離歐盟只有一年的時間，與未來貿易關係相關的談判還要等到本月底才會啟動。



同時，過渡期的安排也不如商界人士最初的設想。最早提出的想法是，到了過渡期階段，未來的貿易關係已經明朗，寬限期將可讓企業開始執行新的機制；但歐盟脫歐事務首席談判代表 Barnier 表示，過渡期將用來完成貿易談判。這使得一些企業開始呼籲，一旦新貿易關係條款明確，應安排第二個過渡期。



此外，愛爾蘭問題依然糾結著談判進程，雙方目前就退出協議的措辭達成妥協。雙方都認為需要對愛爾蘭邊界制定一個保障計畫，但對計畫內容依然存在歧見。雙方亦同意，專門針對邊境問題展開單獨談判。



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