【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

開低震盪，終場跌幅收斂，11000 整數關卡失而復得，五日線再度失守!

今天台股開在小低，早盤先走低，最低來到 10981，失守 11000 整數心理關卡，所幸在 10 點過後，盤勢跌幅收斂，最高來到 11020，終場收在 11010 終場險而守住 11000 的整數關卡之上，收了一根帶上、下影線的小黑 K，以小跌 36 點作收，今日震幅僅有 39 點之多，而目前五日線與十日均線依然呈現黃金交叉格局，且下檔有十日線、月線、季線、半年線、年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1096 億，與昨相較有些微的萎縮，顯示投資人態度偏向觀望；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股則是跌多於漲，其中跌幅最重的是光電類股，跌幅達 1.4%，玻陶及食品也下跌逾 1%，造紙、電器電纜、其他類、半導體、資訊服務、電腦設備。航運、金融、水泥、油電燃氣、電機機械、建材營造、鋼鐵、通信網路、紡纖、其他電子、電子零組件、橡膠、汽車等也均收黑。

至於逆勢抗跌的類股則有塑膠、生醫、化學生醫、觀光、化學、電子通路、貿易百貨等。

電子三雄今日因為美股大跌，表現普遍疲弱，其中股王大立光傳可能降價穩訂單，恐傷害獲利表現，股價出現大幅回檔，終場下跌 4%，進逼前波低點 3420 元。

至於鴻海及台積電也是平盤下震盪，鴻海終場小跌 0.3%，台積電也下跌 0.7%。台塑集團則是權值股強勢指標，台塑四寶中包括台塑、南亞及台化均收紅，僅台塑化收小黑。

被動元件今日再由龍頭廠國巨帶頭，國巨股價不僅再創歷史新高，同時也擠入台股高價前 10 強，帶動奇力新、光頡、華容、奧斯特、九豪、大毅、美磊、禾伸堂、凱美等漲幅也均超過 1%。

顯卡族群儘管青雲續遭 20 分鐘分盤交易，不過撼訊續攻漲停，帶動承啟、映泰也同步亮燈，連青雲漲幅也超過 4%。

生技族群更是百花齊放，包括台原藥、華廣、商之器、科妍、全宇生技 - KY、慧智、保瑞、康聯 - KY、台微體等均亮燈漲停，寶齡富錦、柏登、藥華藥、醣基、環瑞醫等漲幅也均超過 3%。