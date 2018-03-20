【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(2399 映泰) 昨天現買現賺漲停板，今天豪邁的再來一根漲停板，兩天就是兩根的漲停板，超帥氣。

近日台股指數高檔震盪修正，昨夜受美股重挫影響，台股今日開低走低量縮下跌，終場指數下跌 36 點，收在 11010 點，成交量為 1096 億元。

重點持股報告。

<維持 買 賣 賺 的操作節奏，今天又獲利入袋囉。>

(8924 大田) 走勢不如預期，損出。

(5871 中租) 股價昨天創波段新高，先獲利一半持股，今天另一半則全數獲利出清囉。太棒了，會員們持續獲利入袋囉。

(2455 全新) 股價從 3/08 進場以來，股價就是一路上攻、連續攻擊，一度上漲至 140 元，會員們都能有不錯的獲利唷。而今天老師帶領會員們，全數獲利出清啦，持續將獲利放到會員的口袋裡頭囉。

(2465 麗臺、4919 新唐) 續抱。

(2408 南亞科) 股價連續五天創高，會員獲利跟成本早已拉高，今天稍作休息，續抱即可。

(3105 穩懋) 股價在漲過一波之後，今天早盤雖然壓回，但因為股價始終都在系統之內，所以我們就是續抱囉，結果尾盤很幸運的又拉起來囉。

(6141 柏承) 股價一路上漲至 39% 囉，會員們早已獲利滿滿，操作上早已不是問題，續抱即可。

(3265 台星科) 股價在經過漲停、漲停、再創高之後，目前稍做整理，未來機會仍大，就跟著 (關鍵 K 系統) 續抱囉。

(2399 映泰) 今天股價亮燈漲停板啦，且還鎖住了 5260 張，又將我們會員的獲利跟幸福，牢牢的鎖在漲停板裡面囉，真的超好賺的，太棒太棒囉。恭喜新、舊會員們，又是持續不斷的獲利啦。繼昨天股價漲停板之後，今天映泰再度亮燈漲停板，兩天就是兩根的漲停板，太感謝了。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、3105 穩懋、3265 台星科、4919 新唐、2399 映泰、2465 麗臺、2408 南亞科。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)