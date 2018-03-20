【華冠投顧】武傑電台: 明天台指期結算，如何看待?!

◆ 拉高結算

受到美股昨晚重挫影響，加權指數早盤下跌 - 30 點開出，蘋果三王的壓抑下，指數開盤後就在 11000 點附近狹幅震盪。收盤小跌 - 36 點作收，收在 11010 點，成交量 1099 億。

台股今天又是『量縮震盪』!! 受到美股重挫，亞股今天普遍下跌開出；不過，下午盤已經陸續翻紅作收。基本上目前盤勢沒有太大的分析空間，明天就是台指期結算；整體來看，盤勢還是多方掌控。因此，美股今天如果沒有太大變化，明天預估可望…『拉高結算』!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始震盪持續走高，武傑看法依舊不變，持續看多，而今天台股開盤跌 30 點，跌幅最大來到 65 點，最終收跌 36 點，收在 11010 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，這裡會個股表現，另外大盤即將來到壓力區，震盪難免都會，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

個股方面今天股王 3008 大立光下跌收在 3555 元， 2317 鴻海小跌收在 92.6 元，權值王 2330 台積電下跌收在 253 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 1786 科妍、6118 建達、6150 撼訊、6472 保瑞、5281 大峽 KY、4972 湯石、3228 金麗科、2388 威盛、8913 全銓… 等!

再來今天弱勢股方面有: 6290 良維、6591 動力 KY、9938 百和、8933 愛地雅、3354 律勝、3552 同致、4915 致伸… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估