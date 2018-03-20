【豐銀投顧】升息會議前 西線無戰事

◆盤勢分析

聯準會將要在本週三晚間，正確的說法是本週四凌晨 2 點公佈利率決策會議。在這之前，市場大多屏息以待。今天早上美股大跌與其說是表面上的臉書大跌，還不如說是在聯準會公佈利率決策前，任何的風吹草動都讓人風聲鶴戾。聯準會今年真的會升息到四次或是更多嗎？筆者不認為。全球的經濟陷入通貨停滯 (或稱為通縮) 已經好幾年了，通縮不利於經濟發展(因為大家不消費)，因此適當的通膨才是健康的經濟發展。現在美國的通膨率不過是 2% 左右，充其量只能算是「沒通縮」，離真正需要用升息來抑制的「通膨」其實還早的很，因此聯準會真的會急著把好不容易升起來的「不通縮」火苗給澆熄嗎？筆者不這麼認為。

再來市場很擔心的中美貿易戰，這是早晚的事情。但也不會馬上、立刻開戰，且美國為何對中國宣戰？還不就是一年被中國賺超過 3750 億美元的貿易逆差？本來商場上、國際貿易上大家各憑本事，沒什麼好讓人生氣的，但中國侵犯美國的智慧財產、仿冒許多美國的產品，又透過其他的手段讓美國的商人無法進入中國賺錢，例如臉書、google 不能進到中國，再例如美國的信用卡系統始終無法到中國做生意。這種種對美國不公平的手段，才是讓川普憤怒的原因。而消除貿易逆差的方法也不見得都是「不讓對方賺自己的錢」，也可以是「要求對方讓我賺他的錢」，若是如此對經濟又有什麼影響呢？

大盤沒有成交量，因此指數就不容易大漲也大跌。我們若從「勢」來看，空方這幾天有很好的機會卻一直沒能得手，一再的被多方反撲。沒有把戰果擴大，美股今晨大跌重挫結果台股只有小跌，這對空方來說非常可惜，如同棒球比賽，滿壘無人出局最後只得到 1 分，該得分未得分，往往運勢會轉移到死裏逃生的那一方，這一次空方沒得手，會不會把勝機送到多方去？我們拭目以待！

豐銀投顧 李世新 分析師