RBA會議記錄：債務仍高促利率按兵不動 但經濟保持26年未衰退

路透報導，澳洲央行 (RBA) 週二公布 3 月例會的會議紀錄顯示，維持利率於紀錄低位，是考慮到家庭債務仍高，並認為工資需要加快增長以確保通脹回升。不過，強勁的消費幫助澳洲經濟延續為期 26 年沒有衰退的佳績。澳洲央行自 2016 年 8 月最後一次寬鬆以來，一直把指標利率維持在 1.50%，這是 1990 年代初以來利率維持不變的最長時間。



澳洲央行 3 月政策會議記錄顯示，央行政策助力失業率降至 5.5%，並使通脹率接近 2-3% 的目標區間。「預計未來這些目標將進一步取得進展，但步幅可能會比較緩慢。就業增長強勁尚未帶動薪資 “明顯上升”。」



另一個充斥變數的領域為民間債務升高，因澳洲民眾利用低利率在地產市場進行投機炒作。澳洲央行警告道，「家庭資產負債狀況仍值得密切監控。」



然而，在全球經濟活動同步翻升的扶助下，決策官員仍有信心澳洲經濟在 2018 年將 “超越潛在成長率”。



他們的樂觀情緒有些削弱，因為澳洲央行刪除先前提及未來兩年經濟成長率將 “略高於 3%” 的措辭。



本月出爐的數據顯示，澳洲去年第四季經濟增長放緩，因惡劣天氣打擊出口，不過，更加強勁的消費幫助澳洲經濟延續為期 26 年沒有衰退的佳績。



澳洲第四季國內生產總值 (GDP) 較上年同期增幅回落至令人失望的 2.4%，第三季增幅上修至 2.9%。這是澳洲央行不急於升息的一個原因。澳洲央行總裁洛威最近表示，央行委員會認為採取行動的“理由不充分”。



澳洲央行目前已有七年多時間沒有升息，為 1990 年推出官方隔夜拆款利率以來最長時期。期貨市場走勢暗示按兵不動的期間可能再持續一年。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』