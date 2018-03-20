金援戰重傷，網家去年獲利年減逾95%，EPS0.31元，創十年新低

【財訊快報／陳浩寧報導】網家 (8044) 去年營收 294.15 億元，主要受惠於 B2C 網購較去年成長 19%，創下歷年新高，但在獲利部分，卻因旗下子公司商店街 (4965) 推廣個人賣場服務，去年增加推銷費用 10.12 億元，亦導致網家合併財報的營業費用增加，影響去年獲利表現，網家去年 EPS 僅 0.31 元，創下自 2008 年以來的新低紀錄。網家去年稅後盈餘 3649 萬元，年減 95.23%，毛利率 15.09%，營益率 - 0.71%，EPS0.31 元，董事會決議，擬不分派股利，也是自 2008 年以來，首度未分派股利。



網家去年第三季罕見單季虧損，EPS-0.12 元，而在持續金援商店街的情況下，去年第四季每股虧損更是達 2.47 元，已連續兩季虧損，導致獲利年減逾 95%。



網家表示，去年加碼投資旗下商店街個人賣場，取得空前市場規模，個人賣場於一年內創下單月超商寄取貨件次超過千萬次、網路開店店家數逾 7 萬家的紀錄，成長動能顯著升溫。



而為止血，網家董座詹宏志也於法說會中提到，今年將陸續以多元行銷策略，逐步取代運費補貼服務，並透過支付服務優惠吸引消費者佇足，積極發展其他帶動營收的商業模式。商店街已於今年 3 月調高超商取貨免運門檻，由 0 元免運提高為 99 元免運。



展望 2018 年，網家提到，B2C 網購事業將持續專注品牌開發、深化新型態消費模式、提供儲值購物服務、持續推動各式商品進駐，創造產品多角化的優勢，倉儲、物流效能提升，透過結合 AI 人工智慧運用，加速資訊彙整，促進商品銷售效率；並針對電商消費數據，打造完整數位經濟生態系，串流各營運工具，有助推動今年營收增長。



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