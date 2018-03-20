精華、承啟、榮創、驊訊、國巨

精華 (1565)：上半年共 8 條新線陸續投產，看好大陸市場潛力大，特別是隱形眼鏡網購市場快速崛起，有望成為新成長引擎。外資買盤介入，股價連 3 紅，一度衝破 950 元，超越精測(6510) 之上，躍居台股股后寶座。 承啟(2425)：小型主機板廠，今年元月 EPS 為 0.08 元，年增 129.6%，順利轉虧為盈，受惠輝達推出 Volta 架構的電競晶片新品，營運值得期待。而承啟也實施庫藏股，平均買回價格為 20.4 元，股價跳空開高，迅速攻上 35.45 元漲停板。



榮創 (3437)：蘋果搶攻 Micro LED 技術，與鴻海集團緊密合作，旗下的群創 (3481)、夏普等面板客戶合作，在今年第 2、3 季間推出 miniLED 背光面板，也正積極開發 Micro LED 技術，全力朝量產目標前進，激勵股價強力攻頂。



驊訊 (6237)：本業漸入佳境轉，轉投資華研(8446) 今年獲利將創新高，貢獻每股獲利約 0.5 元，全年獲利可望續揚。股價守住月線，反彈挑戰 40 元關卡。



國巨 (2327)：被動元件龍頭廠，即將在 6 月 5 日舉行股東會，啟動軋空回補行情，盤中股價一度衝上 460 元，市值衝破 1,600 億元，再創歷史新高，激勵華新科(2492)、奇力新(2456)、禾伸堂(3026) 等被動元件股齊攻高。(鄭心丹)



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