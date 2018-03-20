「G20審判」曝光：草案稱數位資產缺乏主權貨幣特質

摘要：本月 19 日至 20 日的 G20 財長與央行行長會議上，一個很早就已被列入議程的話題就是數位貨幣的監管。這是幣圈等待的「G20 審判」。

加密數位貨幣正在成為本周 G20 峰會的一大焦點。

彭博社援引知情者消息稱，本周 G2 財長峰會公報的草案稱，參與峰會的會談代表一致認為，加密資產缺少主權貨幣的許多特質。

這是加密數位貨幣成為本周 G20 峰會一大議題的最新消息。

當地時間本月 19 至 20 日，G20 財長和央行行長會議將在阿根廷舉行。一個很早就已被列入議程的話題就是數位貨幣的監管。這是幣圈等待的「G20 審判」。

路透獲得的本周 G20 峰會公報草案稱，加密資產背後的技術創新，提供了改善金融系統效率和普惠性的潛力，但也引發了消費者和投資者保護、逃稅、洗錢和為恐怖主義提供融資等諸多問題。在一定程度上，加密資產可能已經不利於金融穩定。

彭博獲得的 G20 公報草案顯示，加密數位貨幣會增加逃稅、為恐怖主義融資的擔憂。20 國集團將需要多邊響應。

但由於各個國家在尺度把握上的巨大差異，在目前階段來看，協同監管幾乎成為水中月鏡中花。路透援引未具名日本官員稱，G20 就數位貨幣監管的細節達成一致並將它們寫進公報的可能性極低。

而且今日稍早華爾街見聞提到，日本央行行長黑田東彥在 G20 峰會期間表示，數位貨幣可以成為金融系統的優勢，它需要一些監管，但也要避免阻礙創新。

在上周日英國與德國央行高官均稱數位貨幣尚未威脅金融穩定後，黑田的表態進一步減少了市場對 G20 峰會利空數位貨幣的擔憂。

黑田講話後，Bitstamp 平台的比特幣交易價急漲，一度逼近 8700 美元，較開盤漲逾 1000 美元，漲逾 14%。

此後川普簽署命令禁止在美國交易委內瑞拉石油幣，數位貨幣大多漲幅收窄。截至發文，Bitstamp 的比特幣交易價出於 8400 美元下方。

Coinmarketcap 綜合 Bitstamp 等多家平台價格顯示，比特幣在 8400 美元左右，24 小時內漲幅仍接近 12%。其數據顯示，最近 24 小時，市值排名前 20 位的數位貨幣普漲，其中 19 隻幣均有兩位數漲幅。

『新聞來源／華爾街見聞』