日本央行行長力挺數位貨幣 比特幣強勢反彈 日內一度漲逾1千美元

摘要：日本央行行長稱，數位貨幣可以成為金融系統的優勢，它需要一些監管，但也要避免阻礙創新。在英德央行官員皆稱數位貨幣尚未威脅金融穩定後，這進一步減少了市場對 G20 峰會利空數位貨幣的擔憂。

日本和英德央行高官的表態可能意味著，本周 G20 峰會不會傳遞加密數位貨幣的明顯負面信號。

當地時間 19 日本周一，出席阿根廷 G20 峰會的日本央行行長黑田東彥表示，加密數位貨幣可以成為金融系統的優勢。對於數位貨幣來說，消費者保護必須得到考慮。數位貨幣需要一些監管，比如反洗錢，但是同時也需要避免阻礙創新。

傳出他上述表態後，比特幣漲幅漲幅迅速擴大，不到一小時後刷新日高，台北時間 19 日 22 點左右，Bitstamp 平台的比特幣交易價急漲，一度逼近 8700 美元，較開盤漲逾 1000 美元，黑田講話前還不到 8300 美元。

截至發文，比特幣交易價回到 8600 美元左右，日內漲幅仍有約 13%。

上周媒體消息顯示，本周 G20 峰會可能對加密貨幣達成監管方面的共識。

路透獲得的本周 G20 峰會公報草案稱，加密資產背後的技術創新，提供了改善金融系統效率和普惠性的潛力，但也引發了消費者和投資者保護、逃稅、洗錢和為恐怖主義提供融資等諸多問題。在一定程度上，加密資產可能已經不利於金融穩定。

彭博獲得的 G20 公報草案顯示，加密數位貨幣會增加逃稅、為恐怖主義融資的擔憂。20 國集團將需要多邊響應。

這或許意味著，加密資產對金融穩定性的威脅可能正在促成全球範圍監管的到來。

不過，兼任 G20 金融穩定委員會主席的英國央行行長卡尼上周日稱，加密數位貨幣並未給金融穩定帶來風險。

德國央行副行長 Claudia Buch 也在上周日表示，目前她不認為加密數位貨幣威脅金融穩定，但它們在「洗錢和犯罪活動中的作用必須密切調查。」

英德央行高官的言論減弱了市場對「G20 會議上或出爐利空比特幣等數位貨幣相關消息」的擔憂。台北時間周一早盤，比特幣大幅反彈，回到 8300 美元上方。

『新聞來源／華爾街見聞』