比特幣價格走跌 挖礦恐無利可圖

根據 CNBC 報導，在比特幣價格走跌的情況下，就算努力挖礦，恐怕也無利可圖。

Fundstrat 全球顧問公司策略師 Thomas Lee 在 1 份報告中指出，就比特幣當前價格而言，已經來到挖礦的損益兩平點。

CoinDesk 網站數據顯示，比特幣價格走跌，一度來到 7,676.52 美元，創 2 月 8 日以來新低。

台北時間週五 (16 日) 晚間 6 點 19 分，CoinDesk 數據顯示，比特幣價格跌逾 1%，來到 8,134.19 美元。

Fundstrat 的數據科學團隊，開發出 1 套挖礦模型，其中包含設備成本、電力成本和其他開支等 3 大元素；其中，光是需要定期更換的設備，就占了挖礦成本的一半以上。

比特幣產生自高耗能的挖礦過程，若創造比特幣的成本高於獲利，礦工們極可能失去挖礦動機。

Blockchain Intelligence Group 聯合創始人 Shone Anstey 表示，「就當前處境來看，有些人肯定會虧錢，礦工們可能會先關機，等待價格反彈。」

CryptoCompare 執行長 Charlie Hayter 稱，由於投身礦工的人數大增，自 2017 年 12 月迄今，礦工們的收入銳減約 50%。

此外，bitinfocharts 網站數據也顯示，礦工所能獲得的交易中間費用，也從去年 12 月下旬的 34 美元，大跌至 50 美分以下。