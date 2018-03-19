【亞洲投顧】還是多方趨勢，趁機佈局

◆盤勢分析

今天大盤量平整理，多方控盤，先前提醒大家回補 11070 點缺口之後，可能會稍微整理，結果馬上回測支撐，短線測試 10937 點之後，守穩就持續多方格局，跌破則回測 10882 點和 10823 點，量縮就容易止跌，不用太過緊張；從 2/12 封關日就告訴大家，大盤出現正式止跌訊號，先挑戰缺口 10815 點，再來目標是 10937 點，多方最終目標挑戰 11070 點，都順利達陣，趁大盤震盪調整持股，迎接後面獲利。

盤勢震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，例如佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；所有會員佈局 3006 晶豪科，現買現賺漲停；然後 2353 宏碁轉強，大漲創短期高點；蠟筆小新~ 2455 全新再創新高，持續創高，上上周佈局的 3034 聯詠，開始創高，龍哥準備佈局新主力股，大家一起來迎接行情。

之前的操作，佈局的 3026 禾伸堂，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利 40% 以上，獲利放口袋之後，龍哥直接帶會員買進 3035 智原，獲利 29%；3037 欣興之前大賺 20% 出場；過年前推薦大家 5439 高技，獲利放口袋；尊龍會員買進 6147 頎邦，大漲創高；持股一檔接著一檔攻擊，趁波動調整持股，快來一起操作。

今天外資期貨多單增加 2170 口，自營商期貨空單增加 827 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏多佈局，外資期貨多單增加，自營商選擇權短線偏多佈局，今天回測獲得支撐，籌碼偏多，有機會止跌續漲。

大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，例如 2353 宏碁，3034 聯詠，3037 欣興，3006 晶豪科，6147 頎邦，5371 中光電等等，籌碼都很穩定，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股，趁大盤波動調整持股，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】3006 晶豪科，6147 頎邦，3034 聯詠，5371 中光電 2481 強茂，5425 台半，2455 全新，3037 欣興 2353 宏碁，3596 智易，8112 至上

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10371 點偏多操作，跌破 10937 點出場；空方操作者觀察帶量跌破 10638 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

