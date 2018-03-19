【豐銀投顧】橫盤走勢 震盪持續

◆盤勢分析

成交量一天一天萎縮，這是事實。但成交量萎縮就代表大盤無力上攻嗎？筆者認為還不一定。但就目前量縮橫盤的走勢，其實做多做空都有機會賺錢。因此股市就是如此，沒有什麼一定的多空之分，不必讓自己陷在「非多即空」或是「非空即多」的泥淖裏，本來盤在上漲的時候，就無形的在累積未來的賣壓; 而在下跌的過程之中，也悄悄的在消化賣壓，因此我們不必見漲就說漲，見跌就說跌。一切都以大方向為原則即可。大方向告訴我們在資金行情還沒有退燒的情況下，縱使短線有拉回，長線也還是有行情可期待。那麼既然知道最後的結果，那麼中間過程的震盪，自然可以淡然的看待了。

未來幾天，因為今天看起來 5 日線已走平，也就是之前我們一直提到的 5 日線跟月線的乖離，從今天 5 日線走平的情況來已經要開始修正了。那麼依均線的理論來看，月線往上走，但 5 日均往下走的話，應該是要準備找買點而非賣點。近日不少人擔心美國通過「台灣旅遊法」及「美國要打貿易戰」是不是會造成台股重挫。再加上不少財經節目、名嘴用誇大的「演技」來詮釋這二件事，感覺起來就像天崩地裂。可是仔細想想真有這麼嚴重嗎？去年台灣與巴拿馬斷交，台股有因此一厥不振嗎？當中國官方警告如果蔡英文總統不談九二共識，就要讓台灣「地動山搖」，二年過去了，台股跌了嗎？答案很清楚，那麼我們還需要自己鑽牛角尖嗎？

財經節目或是雜誌需要的是收視率或是點閱率，因此會想盡辦法吸引讀者、觀眾的眼光。偏偏行情若不是多就是空，再不然就是盤。總不可能每天的節目就用一句話帶過去吧？要把時間填滿，自然要去討論每一個新聞、消息並且放大解讀，其實與政論節目無異。那麼就當做學習知識或是休閒節目來看就行了，盤勢不必預測，只要下跌就等量縮，量縮到累積足夠的能量時，自然就會反攻了。

豐銀投顧 李世新 分析師

