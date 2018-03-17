今年來績效前十強基金出列 投資瞄準貨幣型和A股

今 (2018) 年來累計淨申購金額逾 20 億元投信基金共有 29 檔，其中有 6 檔投資中國相關商品，其他多為貨幣型基金。若以今年來基金績效表現來排序，前 3 強分別為兆豐國際中國 A 股基金、摩根中國 A 股基金和摩根中國雙息平衡基金，全數為主動式選股，且聚焦中國 A 股的股票型或平衡型基金。

根據投信投顧公會最新統計，今年來績效表現前十強基金，依序為兆豐國際中國 A 股、摩根中國 A 股、摩根中國雙息平衡、第一金全球機器人及自動化產業、國泰富時中國 A50、聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合、元大得利貨幣市場、日盛貨幣市場、台新 1699 貨幣市場和第一金台灣貨幣市場。

進一步觀察績效前 3 強基金，以投信基金規模來看，由 A 股持有比重最高的摩根中國 A 股基金以 149 億元拔得頭籌；若以國內投資人今年來淨申購意願來看，則由聚焦高息 A 股的摩根中國雙息平衡基金以 59 億元取得領先，且為目前唯一規模突破百億的投信發行中國平衡型基金。

摩根中國 A 股基金經理人魏伯宇表示，MSCI 已宣布今年 5 月季度調整後，將把 A 股正式納入 MSCI 新興市場指數中，A 股入摩題材助攻下，投資風向球轉向中國，連動相關基金也跟著人氣匯聚。魏伯宇指出，中國養老金營運與職業年金正式啟航、保險資金加大股票配置，可望為陸股進一步增添資金活水。

目前 A 股中消費股和科技股仍相對海外股票折價，此外，相較於目前全球其他股市已陸續重返 2007 年前波高點，中國 A 股距離前波 2007 年高點尚有 3 成幅度，顯見 A 股牛市尚未終結，還有向上漲升的潛力。

投資布局上，摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得表示，即便多數投資人認同 A 股長線趨勢向上，短線波動卻令不少投資人縮手，因此，建議積極型投資人可逢回加碼，穩健型投資人則可透過股債兼具的平衡型基金，在較低波動度下，參與中國長線走升趨勢。