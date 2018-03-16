投資人必看 集保推「基金資訊觀測站」

集保結算所今 (16) 日宣布，推出整合基金理財資訊查詢服務的「基金資訊觀測站」，投資人可從單一入口網站，同時查詢市場上所有境內外基金整體資訊。

根據今 (2018) 年 1 月資料顯示，國內投資人持有境外基金資產總額已達約當新台幣 3.5 兆元，且境內基金資產規模也達新台幣 2.4 兆元，顯示共同基金已成為國人投資理財主要的商品之一。

不過，過去投資人想要查詢境外基金各項資料時，要在集保結算所境外基金公告平台查詢；而查詢境內基金公告各項資料，則在投信投顧公會官方網站查詢；想瞭解境內基金公開說明書及財務報告書，又須另至證交所公開資訊觀測站查詢，無法透過單一網站查詢境內外基金完整相關資訊。

集保結算所表示，改版的基金資訊觀測站已於 3 月 12 日正式上線實施，投資人可透過單一入口網站「基金資訊觀測站」，快速查詢到境內外基金之整體資訊，包括每個月國內全市場依受益人形態、基金類型、投資地區及計價幣別等基金統計數據等。

此外，基金資訊觀測站也有提供所有境內及已核准在臺募集與銷售之境外基金基本資料、公開說明書、投資人須知、配息資訊等眾多基金投資的輔助文件。

集保結算所董事長林修銘表示，此次提供投資人透過單一入口網站查詢基金整合資訊服務，發揮平台服務經濟效益，未來將持續為基金市場管理者、業者及投資大眾打造基金服務的金融科技共享平台。