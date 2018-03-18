〈名師解盤〉美國貿易戰及匯率戰將攤牌 台股三大多方支撐嚴陣以待

台股上周在外資因美國貿易戰擴大而退怯，內資成為買盤主要來源，也是推升指數守穩 11000 點的關鍵，周 K 線更拉出連 2 紅。展望本周，包括台灣央行及美國聯準會都將召開會議，預料金融股有望續強，還有美中貿易戰也將正式攤牌，至於台股技術線型則有 W 底頸線以及多條均線向上的支撐，預料短線指數將陷入震盪整理。

分析師林隆炫表示，台股上周五跌破 10937 點的 W 底頸線後，隨即向上拉升，顯示頸線具有強力支撐，另外從技術線型來看，台股月線在 10783 點、季線在 10810 點、半年線在 10721 點，只有年線在 10472 點，多條均線在 10700-10800 點，還有 2 月 21 日的跳空缺口，也顯示指數有強力支撐。

林隆炫表示，這樣可以確定台股目前 10189 點已經是底部，因為上升趨勢線並沒有跌破，即使之前一度跌破年線，但是僅是假跌破，而且台股 2 月是 34 個月的轉折月，因此長期多頭趨勢持續，指數長遠來看要突破歷史高點的 12682 點還是機會。林隆炫指出，包括費城半導體、道瓊、S&P 等指數，都是在 3 月要進入 34 個月的轉折，如果收黑，反而有利於指數後續再走揚。

不過分析師陳龍則認為表示，半導體是台股很重要的族群，因此美國費城半導體指數走揚，當然也是帶動台股走揚的因素之一，不過隨著川普貿易戰蔓延到科技業，不排除市場也將開始反映這樣的負面因素，接下來要觀察費城半導體指數走勢，如果跌破 1394 點的頸線，就有可能出現補跌，難保在短線上不會拖累台股。

分析師林孟漢表示，如果美中貿易戰開打，對於毛利率較低的電子代工產業承受壓力會比較大，同時不排除 5G 相關類股也會有短期震盪，但是只要股價線型相對穩定的，未來震盪過後仍有機會重新反攻。

儘管台股短期恐有震盪，不過如果投資人如果仍看好後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指兆豐 78 購 01(072147-TW)、臺股指麥證 78 購 01(072277-TW)、臺股指元大 76 購 13(070437-TW) 等。