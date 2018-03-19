台股盤中—開低走高翻紅震盪 後續挑戰前高11270點

台股今 (19) 日受到台積電表現富邦金等權值股表現疲弱影響，指數早盤開低，惟盤中在買單積極拉抬下由黑翻紅，重新站回 11000 點大關，盤面以矽晶圓族群及人工智慧題材表現最為強勁，太陽能與風電等新能源概念股也在電力題材帶動下強勢表態，指數後續可望挑戰前波高點 11270 點。

台股指數今日下跌 22.89 點、以 11004.81 點開出，盤中最低來到 10983.25 點，最高為 11066 點；櫃買市場今日以 154.43 點開出，盤中最高來到 155.70 點，持續創高，最低為 154.43 點。

蘋概三雄今日均在平盤上下區間震盪，台積電開盤後持續在平盤下遊走，盤中下跌約 0.2%、來到 254.5 元；大立光持續在平盤上下震盪，盤中來到 3690 元；鴻海則是三雄中唯一翻紅者，盤中走高上漲約 0.4%、來到 93.2 元。

IC 設計龍頭聯發科受惠中國智慧型手機 3 月開始拉貨，受美系外資看好，其第 2 季營收可望成長近 3 成，優於市場預期，加碼評等目標價 369 元，加上市場消息傳出其有機會於明年打入蘋果智慧音箱 HomePod 供應鏈，利多題材推升今日股價大漲逾 7%。

美股輝達上周五走揚，也帶動比特幣挖礦概念股大漲，撼訊與青雲盤中雙雙直奔漲停，映泰也有超過 5% 的漲幅，惟比特幣近來震盪大，近期甚至跌破挖礦成本，短時間內不宜追高。

受惠半導體矽晶圓題材，中美晶、環球晶與合晶股價表現亮眼，中美晶更在業績與半導體矽晶圓題材雙雙帶動下，爆量大漲逾 8%，重新站回百元大關，創 2010 年 9 月以來新高。

中美晶相關權證。資料來源：鉅亨網整理

太陽能與風電等新能源概念股今日表現也相對強勁，碩禾與昇陽科漲幅均超過 4%，茂迪也上漲超過 2%，上緯投控更是大漲逾 5%。

以族群來看，生醫指數表現最亮眼，上漲逾 1%，表現最弱勢的為觀光、食品與百貨等民生相關類股，鋼鐵族群也下挫逾 1.9%；櫃買市場則是電通最為強勢、上漲約 2%，盤面走弱的僅紡織、遊戲、電子零組件等族群。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，市場預期聯準會將於台北時間周四 (22 日) 凌晨宣布啟動升息，加上美國對中國是否課高關稅可能於本周出爐，都將牽動美股走勢，指數目前挑戰前高 11270 點，若短時間內美股未大跌，指數可望再攻高，目前盤面可持續留意業績題材佳與高殖利率個股。