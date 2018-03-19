阿里巴巴確認向Lazada增資20億美元 彭蕾任新CEO

19日，阿里巴巴集團今日宣布，將向Lazada(來贊達)集團增加20億美元的投資，目的是加速Lazada這一東南亞最大電商平台的增長，同時深化其與阿里巴巴生態系統的融合。

此外，Lazada集團董事會同時審批通過了一項管理層調整。Lazada集團現任董事會主席彭蕾將兼任公司首席執行官，以推動Lazada的發展戰略。彭蕾為阿里巴巴集團18位創始人暨阿里巴巴高級合夥人之一。Lazada創始人、自2012擔任首席執行官至今的Max Bittner將出任阿里巴巴集團高級顧問，協助此次Lazada管理層調整的交接以及集團未來的國際發展戰略。

彭蕾表示：“東南亞地區崛起的青年群體、移動互聯網的高滲透率，以及僅占零售總額3%的電子商務體量，讓我們對加碼投資東南亞市場充滿了信心。Lazada已經占據戰略先機，完全有能力把握住東南亞互聯網商務下一階段的發展機遇，我們對於飛速增長所帶來的巨大商機感到非常興奮。”

“Lazada在Max Bittner的帶領下，一直是一家富有創業精神的公司。Max掌舵下的Lazada，成功實現了持續多年的快速增長，創造了巨大的股東價值。在此，我衷心感謝Max給予阿里巴巴機會去延續Lazada的成功，在堅實的基礎之上繼續發展壯大Lazada，助其迎接下一階段的增長。”

Bittner表示：“阿里巴巴集團追加資金及資源投入對於Lazada大有裨益，同時亦有利於整個東南亞的電商市場。我對於Lazada和所有Lazada員工的未來感到非常興奮，期待能夠協助Lucy及阿里巴巴的管理層，為Lazada再創輝煌而繼續貢獻力量。”

加上此次新投資，阿里巴巴集團對Lazada的投資額總計將達到40億美元，包括2016年投資10億美元以控股Lazada，以及2017年增持其股權至83%時投資的10億美元。

目前，Lazada已在印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南展開業務。

來源：Donews

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